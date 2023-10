Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 1-3: trionfo dei Viola al Maradona

Voti e pagelle Napoli-Fiorentina 1-3: i Viola espugnano il Maradona grazie a Bonaventura, Brekalo e Nico Gonzalez.

Napoli-Fiorentina

Posticipo di grande importanza tra Napoli e Fiorentina, con le due squadre che sono appaiate a pari punti. Al Maradona, però, sono i Viola che partono subito e infatti passano pochissimi minuti e trovano la rete con Brekalo che batte Meret. Doccia gelida per il Napoli che ha subito sofferto l’avanzare degli ospiti che non si fermano.

La squadra di Vincenzo Italiano continua a macinare campo e i partenopei sembrano davvero in confusione. Come se non bastasse, Anguissa viene sostituito per infortunio e al suo posto entra Raspadori. Più volte la Fiorentina va vicino al raddoppio ma all’ultimo minuto di recupero c’è l’episodio chiave.

Parisi sbaglia un retropassaggio, Osimhen tocca la palla ma viene atterrato da Terraciano. Non ci sono dubbi: è calcio di rigore e dal dischetto il nigeriano non sbaglia e ripristina la parità. Ma nella ripresa c’è il dominio della Fiorentina che trova il vantaggio con Bonaventura che segna il suo sesto gol contro gli azzurri.

Il Napoli non capisce più nulla e sembra tarantolato dalla Fiorentina che, invece, sembra instancabile. Rudi Garcia ci prova con i cambi ma la musica non cambia. Nell’ultimo minuto di recupero, Nico Gonzalez segna la rete del definitivo 3-1 e chiude la partita. La Fiorentina supera gli azzurri e tanto da rivedere per il Napoli.

Pagelle Napoli

Migliori

Nessuno

Peggiori

Meret 5

Poteva fare molto di più sul gol di Brekalo, si fa passare il pallone sotto le gambe e non copre bene. Resta a guardare anche la rete del 2-1 ed è poco reattivo tra i pali. Decisamente una serata storta.

Ostigard 5

Totalmente un altro giocatore dopo le buone prestazioni contro Lecce e Real Madrid. Quel retropassaggio totalmente alla cieca è stato davvero un rischio enorme. Sul gol di Bonaventura la palla gli finisce sulle spalle.

Lobotka 5

Un po’ più in difficoltà del solito. Il pressing asfissiante della squadra di Italiano lo costringe a ridurre di molto le sue falcate e le sue capacità. Soffre molto le incursioni della Fiorentina e il suo tiro è sbilenco, non la specialità della casa.

Pagelle Fiorentina

Migliori

Bonaventura 8

L’aria della Nazionale gli ha fatto bene, e si vede. Il Napoli è la sua vittima preferita (ha segnato sei gol durante la sua carriera contro gli azzurri), per lui un rigore quasi in movimento. Determinante stasera.

Brekalo 7,5

Un vero e proprio bulldog della squadra Viola. Si è sembra sbarazzato egregiamente della difesa azzurra e il gol consacra una sua prestazione davvero notevole. Un vero gioiello nella squadra di Italiano.

Peggiori

Nessuno