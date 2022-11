Voti e pagelle Napoli-Empoli 2-0: gli azzurri soffrono ma portano a casa i tre punti. Lozano e Zielinski super

Voti e pagelle Napoli-Empoli 2-0: la vittoria porta le firme di Hirving Lozano e Piotr Zielinski.

Gli azzurri riescono a vincere contro la loro bestia nera: l’Empoli. Infatti, lo scorso anno il Napoli ha perso sia all’andata che al ritorno contro i toscani. Oggi, però, si è vista un’altra partita. La squadra di Paolo Zanetti è riuscita a tenere testa alla difesa azzurra, lasciando pochi spazi. Un primo tempo davvero in apnea per il Napoli che era bloccato sullo 0-0.

Nel secondo tempo si è visto un leggero miglioramento ma i padroni di casa continuano a subire la pressione degli ospiti. Luciano Spalletti decide di giocarsi le carte Hirving Lozano e Piotr Zielinski, una scelta davvero azzeccata. Un fallo di Razvan Marin su Victor Osimhen regala un calcio di rigore che il messicano riesce a realizzare.

Il Napoli è in vantaggio ma con il risultato ancora in bilico. Bisognerà aspettare un paio di minuti per vedere la rete di Zielinski ,altro subentrato, che mette la parola fine ad un match molto complesso per i partenopei. L’Empoli esce a testa alta ma sconfitto.

Pagelle Napoli

Migliori

Lozano 7,5

Entra e cambia la partita. Osimhen gli concede il pallone del rigore. Vicario intuisce la traiettoria ma non riesce a negargli la gioia del gol. Taglia in due la difesa dell’Empoli. Ci mette lo zampino sull’espulsione di Luperto.

Zielinski 7

La partita la decide la panchina. Riesce a dare tanta qualità a centrocampo con le sue spizzate e soprattutto a realizzare un gol a cui applaude lo stesso Zanetti. Un giocatore davvero straordinario.

Mario Rui 6,5

Il portoghese si dimostra un vero assist-man. Questo è stato il quarto nelle ultime cinque presenze in campionato, numeri straordinari. Regala anche un bel pallone per Ndombele ma che non riesce a valorizzare.

Peggiori

Nessuno

Pagelle Empoli

Migliori

Parisi 7

Continua a sorprendere l’esterno dell’Empoli. Partita di grande carattere, riesce quasi ad annullare Politano. Ottimi tutti i suoi inserimenti.

Baldanzi 6,5

Non è mai facile coprire un giocatore dal talento di Lobotka ma lui ci riesce parzialmente. Nel primo tempo più spigliato, ha anche qualche opportunità. Cala nella ripresa.

Peggiori

Luperto 4,5

L’emozione di giocare nel suo ex stadio ha fatto brutti scherzi. La prima ammonizione gli fa giocare col freno tirato e poi complica le cose con un altro fallo che gli costa l’espulsione.

Marin 5

Riesce a smorzare il possesso palla del Napoli ma commette l’ingenuità di fare un fallo in area su Osimhen che porterà al calcio di rigore.