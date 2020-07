Voti e pagelle Napoli-Udinese 2-1: la decide Politano nel finale

Voti e pagelle Napoli-Udinese 2-1: la sfida del San Paolo tra azzurri e bianconeri viene decisa nei minuti di recupero del secondo tempo dal primo gol in maglia azzurra di Matteo Politano.

Finisce 2-1 la sfida del San Paolo tra Napoli e Udinese. Accade tutto nel primo tempo e nel finale di secondo tempo: al 7° gol in campionato di Rodrigo De Paul risponde Arek Milik con il suo 11° centro stagionale e Matteo Politano con il suo primo gol in maglia azzurra. Sconfitta indolore per i bianconeri che possono considerarsi comunque salvi vista la vittoria del Genoa di Davide Nicola sul Lecce di Fabio Liverani. I friulani sono infatti ora a +7 sulla zona retrocessione.

Voti e pagelle Napoli-Udinese 2-1: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Insigne 6,5: il capitano azzurro è sicuramente uno dei migliori in campo dei suoi. Sempre propositivo e pieno di invettiva. Gli manca il solo il gol. Ottima prova.

Milik 6: entra al posto di Mertens nel primo tempo. Dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo trova il gol del pareggio (11° gol in campionato per il polacco) su assist di Fabian Ruiz. Poco dopo si fa anche ammonire per un fallo in ritardo su Fofana. Tuttofare.

Fabian Ruiz 6: buona partita del centrocampista spagnolo che nel primo tempo, di destro, serve a Milik la palla dell’1-1. Sufficiente.

PEGGIORI NAPOLI

Lobotka 5,5: il ruolo di vice Demme probabilmente gli pesa un po’ visto che non sempre è al centro della manovra azzurra. Lo slovacco non gioca male, ma ancora non convince. Così così.

Zielinski 5,5: anche il polacco non gioca male, ma sembra aver perso quella vivacità a cui ci aveva abituato durante il corso dell’anno. A metà.

Callejon 5: partita pressoché anonima dell’esterno spagnolo che non si vede praticamente mai. Assente.

Voti e pagelle Napoli-Udinese 2-1, 19-07-2020.

Migliori e peggiori Udinese

MIGLIORI

De Paul 6,5: considerando la prova di tutta la squadra, l’argentino è sicuramente il migliore dei suoi. Suo il gol (7° in campionato) che permette ai friulani di passare in vantaggio. Nel secondo tempo si divora un gol già fatto davanti ad Ospina. Bene così.

Musso 6: sui due gol del Napoli forse poteva fare meglio, per il resto però è sempre attento e reattivo. Salva infatti l’Udinese in più di un’occasione. Tutto sommato sufficiente.

Fofana 6: il gigante ivoriano è una vera e propria diga nel centrocampo dei bianconeri. Difende, corre, prende mazzate e, a volte, inventa pure. Senza infamia e senza lode.

PEGGIORI

Lasagna 5: nel primo tempo non si vede mai, nel secondo sembra voler fare qualcosa, ma Koulibaly e Manolas lo contengono bene. Insufficiente.

Nestorovski 5: a parte un gol annullatogli nel primo tempo, anche il macedone è come se non fosse in campo. Aveva il compito di sostituire Okaka, ma ha fallito miseramente. Rimandato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS