Voti e pagelle Monza-Inter 2-2: scivolone per i nerazzurri

Rallenta bruscamente la corsa dell’Inter, ancora una volta incapace di chiudere le partite

Termina per 2 a 2 il match tra Monza e Inter; partita ricca di emozioni e intensità. La prima frazione di gara vede i nerazzurri partire forte e dopo appena dieci minuti di gioco ci pensa Darmian a portare in vantaggio i suoi. Sembra possa essere il preludio di una goleada, invece, dopo appena un minuto, è Ciurria a mettere a segno la rete del pareggio. Dopo una piccola fase di stallo, un errore di Mari, al minuto 22, spalanca la porta a Lautaro che non può sbagliare. Brianzoli che nonostante la nuova rete subita non demordono e per tutta la ripresa cercano con costanza il goal del pareggio. Questo arriva al minuto 93, dove uno sfortunato Dumfries, in un contrasto con Caldirola, butta nella propria porta il pallone. Triplice fischio e festa grande per Berlusconi e co.

Altra prova di grande sostanza per il Monza, che guidato da Palladino sembra aver trovato gioco, cattiveria e anche quel briciolo di fortuna che non gusta mai. Deludente la serata dei nerazzurri che, dopo l’ottima prova di Mercoledì contro il Napoli, mandano al vento tutti, o quasi, i loro sogni di gloria in campionato; a causa di un match che andava e doveva essere chiuso decisamente prima.

Migliori e Peggiori Monza

MIGLIORI

Ciurria 7: sigla un goal meraviglioso e fondamentale.

Pessina 7: assist e tanta, ma tanta sostanza in mezzo al campo.

Caldirola 7: da buon ex mette lo zampino sulla rete che condanna i nerazzurri; inoltre, annulla totalmente Lukaku.

Mota 6,5: pericolo costante sulla fascia, punta sempre l’uomo e lo fa in bello stile.

PEGGIORI

Mari 4,5: commette un errore da matita rossa che consente a Lautaro di segnare la rete del momentaneo vantaggio.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: lui ci mette tutto quello che ha e si vede; segna una rete, prende un palo e si sbatte come un pazzo.

Darmian 7: potere ai gregari; soffre un po’, stranamente, la fase difensiva ma è sempre molto pulito e costante. Per non farsi mancare nulla segna anche una rete.

Bastoni 6,5: assist e interventi difensivi molto precisi. Difensore completo.

PEGGIORI

Lukaku 4,5: sembra non sia mai sceso in campo; non tiene un pallone manco per sbaglio, errori tecnici banali e condizione fisica da rivedere.

Mkhitaryan 5: sombrero sbagliato a centrocampo che costa caro ai suoi. Uno con la sua esperienza certi errori non può commetterli.