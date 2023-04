Voti e pagelle Lecce-Napoli 1-2: Di Lorenzo la sblocca, Gallo pasticcia e regala i tre punti agli azzurri

Voti e pagelle Lecce-Napoli 1-2: gli azzurri vincono a Lecce grazie ad un gol del capitano Di Lorenzo e ad un’autorete di Gallo.

Il Napoli aveva bisogno di un segnale dopo la sconfitta in casa contro il Milan. Servivano i tre punti in trasferta contro il Lecce. La squadra di Luciano Spalletti riesce a vincere ma in una partita tutt’altro che semplice. Il Lecce, che veniva da ben cinque sconfitte consecutive, ha dato davvero filo da torcere ai partenopei che si sono sentiti schiacciati dalla pressione dei propri avversari.

I salentini non sono per nulla timidi e si fanno vedere molto spesso nell’area azzurra e Meret deve metterci più volte una pezza. In un momento davvero brillante per il Lecce, arriva la doccia fredda con il gol di Di Lorenzo su calcio d’angolo che sblocca una partita che sembrava davvero ostica. Gli azzurri vanno all’intervallo con un solo gol di vantaggio.

I padroni di casa però non mollano e, in una mischia in area, arriva la traversa di Baschirotto e sul tap-in la rete del pari di Di Francesco che rimette tutto in parità. Il Lecce è galvanizzato e vuole trovare addirittura la rete del vantaggio, il Napoli si sente sottopressione. Soffre ma riesce comunque a produrre un’occasione in area che, nell’ennesima mischia, porta al tocco sfortunato di Gallo che insacca nella sua porta.

Gli azzurri riescono a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti con un Lecce davvero arrembante. Il triplice fischio è una liberazione. Il Napoli vince ed è a -4 vittorie dal sogno scudetto. Risultato che sta un po’ stretto al Lecce che meritava qualcosa in più.

Pagelle Lecce

Migliori

Di Francesco 7,5

Grande prestazione per l’attaccante, oltre che la rete. Si sacrifica per la squadra e continua sempre a mostrarsi pericoloso nell’area di Meret. Cerca anche la doppietta personale che però non arriva.

Baschirotto 6,5

Crea più di qualche problema a Raspadori ma l’intervento più miracoloso è quando riesce ad arginare una conclusione in porta di Lozano. Sempre preciso in difesa, tranne sulla rete dell’ 1-0, fa sentire tutto il suo fisico agli avversari.

Hjulmand 7

Buono quando riesce a cancellare ogni riferimento a Lobotka. Si mostra sempre ordinato quando deve agire dalla difesa. Riesce a spazzare diversi pericoli degli avversari.

Peggiori

Gallo 5

Serata davvero sfortunata con un rimpallo che regala l’autorete. Non sempre preciso con Lozano e non riesce mai del tutto a contenerlo. Pasticcia anche in altre occasioni.

Oudin 5,5

Deve marcare Kvara e questo gli impedisce di essere più propositivo dal punto di vista offensivo. Ha una grande occasione nel secondo tempo ma non riesce a finalizzarla in maniera ottimale.

Pagelle Napoli

Migliori

Di Lorenzo 7

Dopo la sconfitta con il Milan ed in una serata davvero difficile, solamente il capitano poteva riportare su il morale. Gol con conseguente abbraccio di tutta la squadra per dare ancora più serenità all’ambiente e continuare verso il grande sogno. Salva anche il gol che avrebbe potuto portare al pareggio.

Kim 6,5

Partita sempre ordinata del difensore coreano dopo quella davvero da dimenticare contro il Milan. Bravissimo nell’anticipare gli attaccanti avversari e riesce a chiudere anche con grande velocità. La sua presenza ormai è una garanzia.

Meret 6

Inutile dire quanto sia stato importante il portiere azzurro. Prima riesce a neutralizzare un tiro molto difficile di Maleh e poi anche quello di Oudin. Nulla può con quello di Di Francesco ma si fa sempre trovare pronto.

Peggiori

Lozano 5,5

Sempre impreciso quando ha il pallone ai piedi, si fa schiacciare da Baschirotto. Il gol manca da tanto tempo e la voglia di segnare gli impedisce di essere lucido di mente. Molto egoista quando avrebbe la possibilità di passarla a Kvara che era da solo ma decide di ignorare. Si perde completamente.

Anguissa 5,5

Comincia ad avvertire la stanchezza per un ruolo davvero importante come il suo. Qualche errorino tecnico c’è stato, non brillante com’è sempre stato finora. Una partita anonima da parte sua. Ci si aspetta molto più brio da un giocatore del genere.

Raspadori 5,5

Ritrova la titolarità dopo tanto tempo ma la sua partita non convince. Baschirotto ed Umtiti riescono a fronteggiarlo più volte. Il cross per Kvara è totalmente smisurato. Avrebbe la possibilità di trovare la zampata ma viene fermato.