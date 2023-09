Voti e pagelle Lecce-Napoli 0-4: poker degli azzurri al Via Del Mare, prima sconfitta pesante per i salentini

Voti e pagelle Lecce-Napoli 0-4: il Napoli vince con le reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano.

Il Napoli apre questa giornata di Serie A ed è ospite del Lecce che continua a fare bene, sebbene il KO precedente contro la Juventus. Gli azzurri devono bissare la buona prestazione di mercoledì sera contro l’Udinese dove hanno vinto per 4-1 e i Lupi sono un avversario molto ostico che viene da un filotto di risultati utili e consecutivi.

Ad iniziare bene, però, è il Napoli che si fa subito trovare abbastanza pericoloso. Tante sono le azioni offensive nei confronti del Lecce e Falcone deve metterci una pezza. Però gli ospiti la sbloccano sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove arriva Ostigard che di testa incorna e batte il portiere avversario per l’1-0.

Il Lecce è ferito ma ci prova comunque e si vedere con Rafia che sulle fasce è davvero imprendibile. La squadra di Rudi Garcia vuole chiuderla e Simeone ci va vicino, con il Cholito che viene anche ammonito. Nella ripresa Osimhen, che era partito dalla panchina, entra al posto dell’argentino e si fa subito vedere con la rete del 2-1 su colpo di testa.

A questo punto il Lecce è davvero frammentato ma ci riprova con Strefezza che aveva anche segnato ma viene annullato per un fallo di mani. Dalla panchina entra il giovane Gaetano che trova anche una gioia personale: il primo gol in campionato. Sarà sempre l’attaccante napoletano a procurarsi un calcio di rigore per un fallo di Baschirotto.

Sul dischetto va Politano che segna il definitivo 4-0. Prima sconfitta davvero pesantissima per D’Aversa mentre il Napoli segna quattro reti come contro l’Udinese.

Pagelle Lecce

Migliori

Nessuno

Peggiori

Ramadani 4,5

Davvero il peggiore della squadra di D’Aversa. Sempre lento nel marcare i giocatori avversari e si becca anche un ammonizione davvero inutile. Sbaglia clamorosamente anche in occasione delle due reti degli azzurri.

Gallo 5

Il Napoli è la sua bestia nera: lo scorso anno una sua autorete ha regalato la vittoria ai partenopei. Davvero al di sotto delle aspettative come tutto il reparto. Va un po’ meglio quando viene spostato in avanti nella ripresa.

Baschirotto 5

Il difensore leccese, che tanto aveva fatto parlar bene di sé, oggi non si è visto. Troppi errori banali tra cui il fallo in area su Gaetano quando la sua squadra era già sotto di tre reti. Indecisione totale su Osimhen.

Pagelle Napoli

Migliori

Osimhen 8

Lasciato in panchina nel primo tempo per preservarlo contro il Real, entra nel secondo tempo e fa la storia. Incornata perfetta sul assist al bacio di Kvara. Assatanato su ogni pallone e corre destando pericolo nella retroguardia del Lecce.

Gaetano 7

Giornata indimenticabile per il giovane attaccante azzurro. Entra e segna un gran bel gol. Non ci sta e si procura anche il calcio di rigore che verrà messo a segno da Politano. Il Napoli dispone di un piccolo campione.

Ostigard 7

Che bella l’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Primo gol in azzurro, ma anche nella Serie A, per il difensore norvegese che si è inteso alla perfezione con il suo compagno di reparto.

Peggiori

Nessuno