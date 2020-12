Voti e pagelle Lazio-Napoli 2-0: i biancocelesti risorgono grazie ad Immobile e Luis Alberto

Voti e pagelle Lazio-Napoli 2-0: un gol di Ciro Immobile nel primo tempo e uno di Luis Alberto nel secondo bastano ai capitolini per avere la meglio sui campani.

Dopo il pareggio e la sconfitta rispettivamente contro Benevento ed Inter, Lazio e Napoli danno vita ad un match gradevole che alla fine premia i biancocelesti di Simone Inzaghi che battono 2-0 gli azzurri di Gennaro Gattuso e salgono al 7° posto in classifica in coabitazione con l’Atalanta. I partenopei restano quinti insieme al Sassuolo. All’Olimpico decidono le reti di Immobile e Lusi Alberto.

Voti e pagelle Lazio-Napoli 2-0, 13° giornata Serie A.

Voti e pagelle Lazio-Napoli 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI LAZIO

Immobile 7: 8° gol in campionato, 13° stagionale per il 17 biancoceleste che al 6′ mette paura ad Ospina con un bel sinistro che finisce fuori di poco. Due minuti dopo Marusic gli mette sulla testa un cross perfetto che il classe ’90 spedisce nell’angolo dove il portiere azzurro non può arrivare. Bomber.

Marusic 6.5: nel primo tempo è sempre propositivo sulla fascia sinistra, mentre nel secondo è meno pungente. Suo l’assist che consente ad Immobile di fare 1-0. Ottimo.

Luis Alberto 6.5: insieme a Milinkovic-Savic gioca una partita pressoché perfetta. Il piatto a giro con il quale fa 2-0 è un piacere per gli occhi. Preciso.

PEGGIORI LAZIO

Nessuno.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Koulibaly 6: l’ammonizione rimediata al 30′ lo costringe ad una partita attenta e pulita, ma il senegalese è giocatore di classe e d’esperienza in grado di giocare sotto tali pressioni. Resta in campo solo 54 minuti prima di lasciare il posto a Manolas, ma tanto basta per portare a casa una sufficienza tutto sommato meritata. Veterano.

Lozano 6: solita grinta, solita corsa, ma oggi la fortuna non lo assiste. Si fa male nel secondo tempo venendo sostituito da Malcuit. Peccato.

Zielinski – Fabian Ruiz 6: il polacco e lo spagnolo si rendono protagonisti di belle combinazioni soprattutto nel primo tempo. Nel secondo calano vistosamente, ma almeno provano a fare qualcosa. Sguardo alla prossima.

PEGGIORI

Mario Rui 5: brutta partita quella del portoghese che, in occasione del raddoppio di Luis Alberto, dà il via all’azione biancoceleste sbagliando un passaggio elementare che la squadra di Simone Inzaghi sfrutta a dovere facendo 2-0. Disattento.

Petagna 5: rispetto alle partite con Sampdoria ed Inter, l’ex Spal si fa vedere poco e niente. Fa un tunnel ad Hoedt nel primo tempo e calcia centralmente al 78′, dopodiché il nulla. Anonimo.

Politano 4.5: nessuna giocata, nessuno spunto, praticamente assente. Involuto.

