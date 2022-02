Voti e pagelle Lazio-Napoli 1-2: Fabian Ruiz al 94′ regala i tre punti agli azzurri, biancocelesti beffati

Voti e pagelle Lazio-Napoli 1-2. Vittoria al fotofinish per il Napoli che raggiunge il Milan in vetta alla classifica. Lazio beffata dopo il pareggio momentaneo di Pedro.

Serata magica all’Olimpico per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti riesce a risolvere una partita complicatissima contro la Lazio. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, gli azzurri aprono le danze nel secondo tempo con un bellissimo tiro di Insigne. La Lazio, però, non ci sta e riesce a trovare il gol del pari con un tiro di grande fattura di Pedro.

Quando tutto sembra ormai perso all’ultimo minuto di recupero, Fabian Ruiz con una rasoiata batte Strakosha e regala tre punti fondamentali per il Napoli che raggiunge il Milan, in attesa dello scontro diretto di domenica proprio contro i rossoneri.

Lazio-Napoli, ventisettesima giornata Serie A 27-2-2022.

Pagelle Lazio

Migliore

Milinkovic-Savic 6,5

Il Sergente è tra i migliori della squadra di Maurizio Sarri, nel giorno del suo ventisettesimo compleanno. Ha lottato come un leone su ogni pallone anche se gli è mancato il gol. Dà grande fluidità al centrocampo e fa un ottimo lavoro anche in fase di non possesso. Un vero e proprio gioiellino della squadra capitolina.

Zaccagni 6,5

Buona prestazione anche dell’ex giocatore del Verona. Un vero e proprio tormento per la difesa azzurra. Fa scorrere il pallone e regala diversi assist che mandano in porta gli attaccanti biancocelesti. Con la sua velocità è una scheggia a centrocampo.

Peggiori

Lucas Leiva 5

Doveva sostituire l’infortunato Cataldi ma la sua prestazione è stata al di sotto delle aspettative. Ha qualche colpa sul gol di Insigne visto che era nettamente in ritardo sull’attaccante azzurro che non perdona e manda in rete. Qualche imprecisione di troppo nel reparto difensivo.

Marusic 5

Insufficiente anche la prestazione del difensore montenegrino. Non è precisissimo quando deve crossare e fa molta fatica quando gli attaccanti azzurri, specie Osimhen, si sono presentanti in area di rigore. Non riesce sempre ad anticipare le giocate avversarie.

Pagelle Napoli

Migliori

Fabian Ruiz 7

Il primo tempo totalmente scoordinato viene surclassato da un secondo di grande livello. Nella ripresa fornisce grande appoggio ai suoi compagni ed è una vera e propria lotta contro Zaccagni. Regala, però, un gol che fa esplodere la festa azzurra al 94′. Una grande emozione per lo spagnolo.

Insigne 7

Partita di grande sacrificio da parte del capitano azzurro che continua ad onorare la causa fino al termine del suo contratto. I suoi tiri sono pericolosi come quello su Marusic che tocca la sua mano, involontariamente. Il gol dell’1-0 è una vera e propria perla, Strakosha non l’avrebbe mai potuto prendere. Suo l’assist che porterà al gol vittoria di Fabian Ruiz.

Politano 6,5

Grande prestazione anche da parte del laterale azzurro. Offre tantissimi spunti tra dribbling e cross, un tuttofare. Recupera il pallone sulla trequarti che porterà alla rete. Unico neo, si divora il possibile 2-0 sbattendo addosso a Strakosha.

Peggiore

Mario Rui 5,5



Il laterale portoghese perde il duello con Felipe Anderson, lasciandogli troppo campo libero. Non dà il giusto mordente in fase offensiva proprio perché il brasiliano della Lazio lo costringe a stare più basso nel baricentro. Non preciso neanche nei recuperi.

