Voti e pagelle Juventus-Napoli 2-0: Ronaldo e Morata valgono la 9° Supercoppa per i bianconeri

Voti e pagelle Juventus-Napoli 2-0: Ronaldo e Morata regalano alla Vecchia Signora la 9° Supercoppa Italiana della sua storia. Insigne sbaglia un rigore al 79′.

Termina 2-0 la finale di Supercoppa Italiana tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Napoli di Gennaro Gattuso. Al Mapei Stadium decidono le reti, entrambe nel secondo tempo, di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Per i bianconeri si tratta della 9° affermazione nella competizione. Primo trofeo da allenatore per Andrea Pirlo.

Voti e pagelle Juventus-Napoli 2-0, Supercoppa Italiana 20-01-2021.

Voti e pagelle Juventus-Napoli 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI JUVENTUS

Ronaldo 7: non sempre si vede, ma è l’unico che prova a fare qualcosa. Nel secondo tempo trova il gol (20° stagionale) che permette ai bianconeri di portarsi in vantaggio. Imprescindibile.

Cuadrado 6.5: smaltito il Coronavirus, non solo torna in gruppo all’ultimo minuto, ma gioca anche titolare. Sulla fascia fa buone cose dimostrando di essere in forma nonostante l’inattività delle ultime settimane. Buona prova.

Arthur 6: non gioca mai di prima, rallentando sempre l’azione. A differenza di Rabiot e Ramsey però. il brasiliano non perde mai la palla trasmettendo sicuramente più sicurezza del francese e del gallese. Promosso.

PEGGIORI JUVENTUS

Chiesa 5: non salta mai l’uomo, non crossa mai, non fa nulla che possa giovare alla manovra offensiva della squadra. Pirlo lo toglie alla fine del primo tempo e fa bene. Pessimo.

Kulusevski 5: Pirlo lo mette in campo dall’inizio dopo avergli concesso solo pochi minuti contro l’Inter, ma lo svedese non incide come ci si aspetterebbe. Non certo una prestazione da ricordare.

Bernardeschi 5: entra al posto di Chiesa all’inizio del secondo tempo, ma la musica non cambia. Nessun dribbling e cross sempre addosso ai difensori del Napoli. Inutile.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Lozano 6: come Insigne gioca bene i primi 45 minuti, ma nella seconda frazione Danilo lo tiene meglio. Anche lui avrebbe potuto fare di più. A metà.

Petagna 6: gioca non in ottime condizioni, ma riesce comunque a fare la sua parte. Quando è chiamato in causa tiene palla e appoggia dietro. Non riesce a fare male perché dalle fasce non arrivano mai cross. Sacrificato.

Koulibaly 6: Manolas non è in giornata, ma lui gioca bene non sbagliando praticamente niente. Peccato per la sconfitta. Preciso.

PEGGIORI

Manolas 4.5: sbaglia passaggi, marca male e rischia anche un autogol. Peggio di così.

Insigne 5: nel primo tempo mostra grande invettiva, ma nel secondo cala vistosamente. Al 79′ sbaglia il rigore che avrebbe permesso al Napoli di pareggiare. Giornata no.

Zielinski 5: due lampi di pura classe, poi il nulla. Scomparso.

