Supercoppa Italiana, pronostico e quote Juventus-Napoli 20-01-2021

Pronostico e quote Juventus-Napoli: mercoledì sera alle 21:00 va in scena, al Mapei Stadium, la finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i partenopei di Gennaro Gattuso.

La meritata sconfitta contro l’Inter di Antonio Conte, ha messo fine alla striscia di 3 vittorie consecutive (4 se si considera la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa) della Juventus di Andrea Pirlo che da San Siro è uscita con 0 certezze e tanti interrogativi. I bianconeri, falcidiati da infortuni e positività al Coronavirus, hanno messo in mostra uno spettacolo a dir poco pietoso impensierendo Handanovic solo nel finale.

Rabiot si sta rivelando sempre più inadeguato al centrocampo delle zebre e anche Ramsey è solo un lontano parente di quello visto all’Arsenal. E per preferire il francese e il gallese a Kulusevski e McKennie, probabilmente i profili più interessanti della squadra, è chiaro che anche Pirlo abbia bisogno di rivedere il suo modo di pensare oltre che il suo sistema di gioco. La Vecchia Signora al momento non ha un’identità e con un Ronaldo in evidente affanno, è impensabile affidare solo alle giocate dei singoli la vittoria delle partite. Può andare bene una volta, due, forse anche tre, ma non sempre e una squadra che giunge da 9 scudetti di fila non può certo permettersi di ragionare in questo modo. Occorre una svolta e occorre subito.

Dal canto suo, il Napoli, eccezion fatta per lo scivolone contro lo Spezia, è squadra in salute e dotata di un palleggio molto più fluido e veloce di quello juventino. Insigne, quando è in giornata, è capace di trasformare in oro ogni pallone che tocca e Lozano, sempre più funambolico sulla fascia destra, sembra aver trovato finalmente la sua dimensione. Zielinski poi è un centrocampista che farebbe comodo a qualsiasi squadra mentre Petagna tutto è fuorché un attaccante di scorta. Insomma, Juventus-Napoli sarà sfida sicuramente interessante tra due squadre che giungono all’appuntamento che mette in palio la Superocoppa Italiana con stati d’animo e di forma ben differenti.

Pronostico Quote 1 2.45 Over 2.5 1.70 2+Over 2.5 3.85

Pronostico Juventus-Napoli: 1 quotato 2.45 e Over 2.5 quotato 1.70 su Eurobet.

Juventus e Napoli si affrontano per la prima volta in stagione in attesa di sapere quando si recupererà la gara non andata in scena lo scorso 4 ottobre. L’ultima volta in cui bianconeri e partenopei si sono affrontati risale alla finale di Coppa Italia del 17 giugno 2020 che vide gli uomini di Gennaro Gattuso prevalere per 4 a 2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Dopodomani sarà quindi di nuovo sfida secca con in palio, stavolta, la Supercoppa Italiana.

I pronostici, data l’importanza del match, lasciano ovviamente il tempo che trovano e pertanto riteniamo inutile avventurarci in ragionamenti che risulterebbero alquanto inutili oltre che banali. Il Napoli viene da una sonora vittoria per 6-0 ai danni della Fiorentina, mentre la Juventus giunge dalla disfatta di Milano contro l’Inter di Antonio Conte. Suggeriamo quindi l’Over 2.5 fissato a 1.70 con, in alternativa, il GG quotato 1.57, agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi consigliamo invece il 2+Over 1.5 dato a 3.20.

Pronostico e quote Juventus-Napoli: le classiche

1: 2.45

X: 3.45

2: 2.85

Over 2.5: 1.70

Under 2.5: 2.02

GG: 1.57

NG: 2.25

Probabili formazioni Juventus-Napoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysai; Demme, Bakayoko; Zielinski, Insigne, Lozano; Mertens.

