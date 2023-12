Voti e pagelle Inter-Real Sociedad 0-0: nerazzurri poco “cattivi”

L’Inter non riesce a sfondare il muro basco e si deve accontentare del secondo posto nel girone

Partita caratterizzata dal solito pressing alto del Real Sociedad che va a imballare la manovra nerazzurri. Gli spagnoli giocano una partita solida, rischiando praticamente nulla. L’Inter, come accaduto anche nel match d’andata, deve sottostare alla pressione avversaria senza riuscire mai a mettere in mostra le proprie caratteristiche. Il pareggio per zero a zero costringe gli uomini di Inzaghi a un probabile ottavo di fuoco.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Thuram 6,5: sempre sul pezzo; tiene palla, salta l’uomo, gioca da boa. Attaccante completo.

Darmian 6,5: grande pulizia negli interventi e senso di responsabilità.

Acerbi 6: roccioso contro gli attaccanti avversari e fiato da vendere.

PEGGIORI

Sanchez 4,5: il leone non ruggisce, prestazione opaca. Poco lucido nelle scelte.

Cuadrado 5: troppo molle e poco incisivo.

Calhanoglu 5,5: rimane incastrato nel pressing avversario.

Migliori e peggiori Real Sociedad

MIGLIORI

Kubo 7: tutte le azioni offensive passano da lui; tenta spesso la giocata con ottimi risultati.

Zubimendi 6,5: regge il centrocampo in fase di regia ma, allo stesso tempo, riesce a mettere tanta quantità.

Traoré 6,5: prestazione pulita e ordinata.

Merino 6,5: polmone di questa squadra. Con il compagno di reparto è essenziale in entrambe le fasi di gioco.

PEGGIORI

Sadiq 5: gira per lo più a vuoto.

Oyarzabal 5,5: probabilmente fuori ruolo, ma il suo apporto alla causa, questa sera, è insufficiente.