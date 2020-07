Voti e pagelle Inter-Napoli 2-0: i nerazzurri tornano al secondo posto

Voti e pagelle Inter-Napoli 2-0: gli uomini di Antonio Conte battono i partenopei di Gennaro Gattuso e tornano al secondo posto.

Una buona Inter batte 2-0 un non irresistibile Napoli e torna al secondo posto in classifica davanti all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Agli uomini di Antonio Conte bastano le reti di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez per sconfiggere quelli di Gennaro Gattuso.

Voti e pagelle Inter-Napoli 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI INTER

De Vrij 6,5: il centrale olandese gioca un’ottima partita. Gli attaccanti azzurri non lo superano praticamente mai. Preciso anche negli anticipi. Ottimo.

Handanovic 6,5: nel primo tempo nega al Napoli almeno due gol. Il portiere sloveno stasera è insuperabile. Saracinesca.

Lukaku 6: il numero 9 nerazzurro ci prova in tutti i modi a battere Meret, ma evidentemente non è la sua serata. Si fa sempre vedere per ricevere palla. Gli manca solo il gol.

PEGGIORI INTER

Biraghi 5: nel primo tempo soffre, forse troppo, le iniziative di Politano. L’ex esterno della Fiorentina sbaglia anche un sacco di passaggi. Così non va.

Sanchez 5: rispetto a Lukaku, il cileno non disputa una bella partita. Quasi sempre in ritardo, non incide come nelle sfide precedenti. Leggero passo indietro.

Barella 5: l’ex centrocampista del Cagliari si fa sentire parecchio a centrocampo, ma non sempre in maniera corretta. A 10 minuti dalla fine si divora anche un contropiede che avrebbe potuto portare sul 3-0 gli uomini di Conte. Rimandato.

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Insigne 6,5: ispiratissimo come in tutte le sfide post lockdown, il numero 24 azzurro è una continua spina nel fianco per la difesa nerazzurra che spesso fatica a contenerlo. Al 35′ del primo tempo si divora un gol che sembrava già fatto. Mostra, per l’ennesima volta, grande invettiva e tecnica sopraffina. Eccellente.

Zielinski 6: il centrocampista polacco dà seguito alla bella prova offerta contro il Sassuolo e disputa, anche contro l’Inter, una bella partita. In varie occasioni arriva alla conclusione, ma Handanovic prima e la sfortuna poi gli negano la gioia del gol. Comunque bene.

Elmas 6: il macedone sta in ombra per buona parte della partita, ma quando accende la lampadina fa davvero grandi cose dimostrando anche una buona tecnica di base. A tratti.

PEGGIORI

Milik 5: nel primo tempo si vede poco, nel secondo invece è completamente assente. Altra prova indecente dell’attaccante polacco che lascerà Napoli a fine stagione. Anonimo.

Mario Rui 5: gara sottotono anche per il terzino portoghese che nel secondo tempo viene sostituito per far posto a Ghoulam. Insufficiente.

