Video gol-highlights Parma-Atalanta 1-2: sintesi 28-07-2020

Video Gol e highlights Parma-Atalanta. Finisce 1-2 con le reti di Kulusevski, Malinovskyi e Gomez.

Tre punti che valgono il secondo posto momentaneo: l’Atalanta si affida ai piedi del suo capitano, Gomez, per battere il Parma e portarsi a casa una vittoria fondamentale per superare momentaneamente l’Inter al secondo posto. Non un ottimo primo tempo per i nerazzurri che si fanno sorprendere dalla velocità in contropiede del Parma e concedono il vantaggio a Kulusevski. Nella ripresa, complice il buon ingresso di Malinovskyi, l’Atalanta cresce e trova prima il pareggio con l’ucraino su punizione poi, nel finale, il vantaggio definitivo con il “Papu”.

Parma-Atalanta: la sintesi della partita

Parma che inizia subito bene mettendo in seria difficoltà Gollini chiamato ad un’uscita un po’ avventata su Caprari. Per fortuna della “Dea” l’attaccante era girato e non ha potuto calciare a rete. Sono però i ragazzi di Gasperini a creare la prima occasione pericolosa con un colpo di testa di Freuler che finisce a lato.

Il Parma fa il Parma e cerca di colpire in contropiede sfruttando la velocità di Gervinho. Quando poi si accende il genio di Kulusevski la squadra ducale riesce anche a colpire tra le linee: proprio lo svedese riesce a trovare Barillà a sinistra, cross in mezzo per la battuta di Gagliolo che viene messa in angolo da Gollini. Ancora Kulusevski sulla destra approfitta della propria velocità saltando Caldara, tiro a giro dello svedese che si stampa sul palo a Gollini battuto.

L’Atalanta non appare in giornata nel primo quarto d’ora e lascia al Parma fare la partita. Allora la squadra emiliana si rende ancora una volta pericolosa con un destro di Kucka dal limite che finisce alto. Il Parma ha opportunità di attaccare anche perché gli avversari sbagliano molto tecnicamente e tatticamente, non facendo adeguata copertura.

D’Aversa è riuscito a preparare la partita volgendo a proprio favore una delle armi più importanti della squadra nerazzurra: il pressing alto. La squadra crociata aspetta che le linee degli avversari si alzino per andare al lancio lungo e puntare sui duelli uno contro uno nei quali i propri avanti sembrano avere qualcosa in più. Al 35′ Gasperini deve far uscire Palomino, infortunato, e inserire Hateboer che si piazza sul centrodestra lasciando invariato lo scacchiere tattico. Proprio l’olandese va però in sofferenza su Caprari, concedendogli il tiro.

Il Parma meriterebbe il vantaggio e lo trova con Kulusevski a coronamento di un gran primo tempo: Gervinho attacca l’area frontalmente e premia l’inserimento dello svedese, Sutalo è in ritardo e un suo rimpallo favorisce proprio Kulusevski che, da solo davanti a Gollini, non ha problemi a siglare il gol del vantaggio, numero 10 del proprio campionato.

Nel secondo tempo Gasperini cambia qualcosa inserendo Djimsiti e Malinovskyi al posto di Sutalo e Pasalic. Atteggiamento diverso dell’Atalanta sin da inizio ripresa, con un Malinovskyi che entra subito nel vivo dell’azione e serve un paio di palloni invitanti ai suoi compagni. Proprio l’ucraino ci prova con una punizione dal limite che però viene messa in angolo dalla barriera. Con il passare dei minuti il Parma abbassa sempre più il proprio baricentro e allora Gasperini incrementa il potenziale offensivo inserendo Muriel per Caldara e passando all’assetto a quattro dietro. Proprio da una combinazione di Muriel con Zapata l’Atalanta crea un’ottima occasione, con l’ex Fiorentina che calcia di diagonale sull’esterno della rete.

Parma un po’ rinunciatario nella ripresa, complice un po’ di stanchezza. D’Aversa lo capisce e cambia un po’ le carte in tavola con Karamoh al posto di Gervinho. Proprio da un’accelerazione del neoentrato il Parma si riaffaccia in avanti, con una palla lasciata a Kulusevski sulla destra, cross in mezzo e tiro a rimorchio di Barillà che finisce fuori.

L’Atalanta riesce però a trovare il pareggio con Malinovskyi che, da punizione, sorprende Sepe con una palla velenosa che passa in mezzo a una barriera del Parma scoordinata nella circostanza. Nel Parma entrano Siligardi per Caprari e Pezzella per Gagliolo, ma neanche le forze fresche per un Parma che nel finale passa a cinque dietro con l’ingresso di Iacoponi, riescono ad evitare il gol di Gomez per il vantaggio atalantino: il “papu” prende il pallone appena fuori dal centrocampo, salta Kucka e poi scocca un sinistro dal limite che non lascia scampo a Sepe. L’Atalanta potrebbe chiuderla poco dopo con Zapata che però spreca calciando sul portiere. Il Parma prova a dare l’assalto nei miuti di recupero con un tentativo di Dermaku respinto sulla linea, Il gol di vantaggio basta però all’Atalanta per prendersi il secondo posto provvisorio in attesa di Inter-Napoli stasera.

Video gol-highlights Parma-Atalanta

Parma-Atalanta: il tabellino della gara

Parma-Atalanta 1-2: 43′ Kulusevski (P), 70′ Malinovskyi (A), 85′ Gomez (A)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Dermaku, Gagliolo (Pezzella 83′); Kurtic, Kucka, Barillà (Iacoponi 83′); Kulusevski, Caprari (Siligardi 78′), Gervinho (Karamoh 66′). Allenatore: D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo (Djimsiti 45′), Caldara (Muriel 60′), Palomino (Hateboer 35′); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Gomez (Tameze 85′), Pasalic (Malinovskyi 45′). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Ammoniti: Sutalo (A), Darmian (P), Kucka (P)

Espulsi:

