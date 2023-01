Voti e pagelle Inter-Napoli 1-0: infinito Dzeko

Inter che esce vittoriosa da San Siro per 1 a 0 e interrompe così l’imbattibilità dei partenopei

Pronti via, dopo quasi due mesi di assenza la Serie A riaccende i riflettori. Inter e Napoli si sono date battaglia in una serata che gli appassionati aspettavano con trepidazione. I nerazzurri riescono a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Dzeko che, su un cross al pennello di Dimarco, non esita a spingerla dentro di testa. Grandi meriti della vittoria interista vanno ad Inzaghi capace di leggere bene il match in tutte le sue fasi, alternando pressing alto e finalizzato al recupero palla a momenti in cui il baricentro dei suoi si abbassava e lasciava agli avversari un palleggio per lo più sterile. Spalletti stecca così il primo match della stagione; un possesso palla lento e poco verticale non crea particolari problemi alla difesa nerazzurra, con Onana che viene realmente impegnato solo da Raspadori sul finale di partita.

Napoli che nonostante la sconfitta mantiene ancora cinque lunghezze di vantaggio dal secondo posto, frutto di una prima parte di stagione a dir poco spumeggiante. Inter che con questo successo riesce, per ovvi motivi, ad accorciare in classifica e a riaccendere così una piccolissima fiammella per futuri sogni di gloria.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Dzeko 7,5: eternamente Edin; firma una rete dal valore inestimabile mostrando ancora una volta che l’età, in fin dei conti, è solo un numero.

Calhanoglu 7: Re-gista; gestisce la palla in modo impeccabile, dimostrandosi anche essenziale in fase d’interdizione.

Dimarco 6,5: commette due errori grossolani sottoporta ma si rifà con un assist al bacio per Dzeko.

Onana 6,5: poco impegnato ma sempre attento, sul finale si esibisce con una parata fondamentale su Raspadori.

Acerbi 6,5: semplicemente perfetto e pulito dal minuto uno al minuto novanta.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Meret 6,5: incolpevole sul goal subito; estremamente bravo su Dimarco nella prima frazione di gara.

Kim 6: partita ordinata; nel momento del bisogno si mette anche a spingere per dare maggior potenza ai suoi.

PEGGIORI

Rrhmani 4,5: sicuramente complicato difendere mentre si corre all’indietro e su un cross aperto, ma l’aver perso totalmente Dzeko dal primo istante della corsa verso la porta è una grossa pecca.

Zambo Anguissa 5: decisamente scarico, la sua presenza non è stata mai realmente incisiva.

Oliveira 5: mai presente in fase di possesso, tocca pochissimi palloni.