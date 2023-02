Voti e pagelle Inter-Milan 1-0: nel segno del toro

Il derby è nerazzurro; l’Inter batte il Milan per uno a zero e torna, in solitaria, al secondo posto in classifica

Notte “calda” in quel di Milano causa derby. Una delle partite più attese della stagione vede trionfare gli uomini di Inzaghi, capaci di imporre sin dalle prime battute il proprio ritmo al match. Un Milan in versione specchio, con un insolito 3-5-2, non riesce nella prima frazione di gara ad avere un atteggiamento propositivo; una squadra troppo bassa e poco aggressiva, si lascia prendere a pugni dai cugini. Tuttavia, i nerazzurri riescono a mettere a segno solo una rete, che poi si rivelerà comunque decisiva, grazie al solito Lautaro al minuto 34. La seconda frazione di gioco vede gli uomini di Pioli prendere maggior coraggio, grazie agli innesti di Diaz e Leao; nonostante la reazione e qualche palla di troppo persa, nelle zone calde, da Barella e compagni il tenore della partita non muta più di tanto, consentendo all’Inter di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League.

Un’Inter solida, pulita e bella da vedere porta a casa una vittoria essenziale per il prosieguo del campionato; Milan che invece non riesce ad uscire da un periodo decisamente negativo, caratterizzato da grandi lacune difensive e carenza di gioco.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 8: attacca, difende, palleggia; stato di forma da favola. Sua la rete della vittoria.

Calhanoglu 7: gestisce egregiamente ogni singolo possesso.

Acerbi 7: attento, preciso e determinate nella chiusura su Giroud.

Bastoni 6,5: senza paura si fa vedere con costanza nella metà campo avversaria, creando a più riprese superiorità numerica.

Dzeko 6,5: poco presente nelle zone calde, ma fondamentale nella fase di palleggio e in copertura.

Darmian 6,5: pulito e disciplinato, non soffre minimamente Theo Hernandez.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e Peggiori Milan

MIGLIORI

Tatarusanu 6,5: tiene a galla i suoi nella tempesta del primo tempo; incolpevole sul goal subito.

Thiaw 6: entra bene e tiene botta con un avversario tosto come Lukaku.

PEGGIORI

Giroud 5: poco attento e molto impreciso; nell’unica vera grande occasione sbaglia clamorosamente lo stop.

Origi 5: poco presente, vaga per il campo senza meta.

Kalulu 5: in grande difficoltà per tutto il match.

Messias 5,5: furori ruolo, non riesce a trovare le distanze.