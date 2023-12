Voti e pagelle Inter-Lecce 2-0: solidità nerazzurra

L’Inter batte il Lecce e riallunga in classifica; nerazzurri non brillantissimi ma efficaci

Nel match natalizio sono i nerazzurri ad avere la maglio sul Lecce. Primo tempo caratterizzato da un alto ritmo e da una grande ferocia agonistica degli uomini di Inzaghi che, a più riprese, tentano di sbloccare la partita; tuttavia, i salentini si difendono bene e riescono a resistere alla carica. Le palle inattive sono però l’arma in più dei padroni di casa; infatti, al 43′, da un calcio di punizione sbloccano il risultato grazie al colpo di testa di Bisseck. Nella ripresa Darmian e compagni abbassano il ritmo e lasciano ai giallorossi la possibilità di gestire il pallone e attaccare con più decisione. Nonostante ciò, è nuovamente l’Inter a segnare, e chiudere così i conti, al minuto 78 con l’inserimento di Barella su un colpo di tacco meraviglioso di Arnautovic.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Bisseck 7,5: prestazione sontuosa; insuperabile in fase difensiva e pungente in fase offensiva. Trova anche il primo goal in maglia nerazzurra.

Barella 7: goal della sicurezza e, come spesso accade, prestazione a tutto campo.

Arnautovic 6,5: gli manca solo il goal, nel suo pomeriggio tanto lavoro sporco e funzionale.

Mkhitaryan 6,5: corsa e tecnica al servizio della squadra.

Acerbi 6,5: non passa nulla, muro invalicabile.

Darmian 6,5: pulito in interdizione e puntuale nelle sue discese in attacco.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Lecce

MIGLIORI

Kaba 6,5: il suo ingresso porta ordine, fisicità e ritmo ai salentini.

Gallo 6,5: senza paura tenta di esplora sin da subito le zone calde del campo; molto attento in fase di copertura.

Falcone 6,5: poco da fare sui goal subiti, per il resto ottima prestanza tra i pali.

Pongracic 6: irruente in alcune situazioni ma, nonostante ciò, riesce a limitare Thuram.

PEGGIORI

Banda 5: non riesce mai ad essere incisivo nell’uno contro uno. Ingenuo nel farsi espellere.

Gendrey 5: soffre maledettamente Carlos Augusto.