Voti e pagelle Inter-Lazio 3-0: show nerazzurro

Un’Inter straripante mette ko la Lazio e strappa il pass per la finale

Nerazzurri che dominano in lungo e largo nel corso dei novanta minuti: grande intensità, verticalizzazioni continue e conclusioni costanti. Lazio che si ritrova totalmente in balia dell’avversario, senza riuscire mai ad essere realmente pericolosa. Il risultato finale è un netto 3 a 0 in favore dell’Inter; le reti portano la firma di Thuram 17’, Calhanoglu (rigore) 50’ e Frattesi 87’.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Dimarco 7,5: spinta continua, precisone di calcio impressionante e assist al bacio per Thuram.

Barella 7,5: sempre nel vivo delle azioni nerazzurre; polmoni e qualità.

Thuram 7: nel posto giusto, al momento giusto. Sblocca le danze e, come spesso accade, si trova a meraviglia con Lautaro.

Lautaro 7: non riesce a mettere la sua firma sul match ma disputa una partita di grande sostanza.

Mkhitaryan 7: velocità di pensiero e di gamba. Porta intensità e ritmo al suo centrocampo.

Bastoni 7: il calcio moderno lo incarna appieno. Un difensore con i piedi di un centrocampista e con la gamba di un esterno.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Lazio

MIGLIORI

Gila 6: nella serata no dei suoi è l’unico che non molla la presa e tenta di tenere a galla la barca.

Isaksen 6: entra bene; spinta e intraprendenza.

PEGGIORI

Pedro 4,5: anonimo in fase offensiva, ingenuo in fase difensiva. Con un fallo evitabile manda sul dischetto i nerazzurri.

Immobile 5: mai veramente in partita; pochi palloni toccati e poca cattiveria.

Luis Alberto 5: entra per aumentare i giri del motore dei suoi, finisce per ammirare i suoi avversari e fornirgli “l’assist” per il terzo goal.

Rovella 5: divorato dal centrocampo di Inzaghi. In fase di possesso non riesce a dare vivacità ai suoi.