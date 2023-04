Voti e pagelle Inter-Fiorentina 0-1: incubo senza fine per Inzaghi

Pomeriggio da dimenticare per i nerazzurri; un’ottima Fiorentina porta a casa i tre punti e inguaia Inzaghi

Altro giro, altra corsa stesso risultato. L’Inter non riesce più a vincere. Match caratterizzato dall’alta intensità di entrambe le squadre, ma anche dalla tanta confusione specie degli uomini di Inzaghi. Una partita molto gradevole per gli alti ritmi, che regalano capovolgimenti di fronte improvvisi. Fiorentina molto ordinata e aggressiva sin dalle prime battute, la mole di gioco prodotta dai toscani è importante; rischia, probabilmente, un po’ troppo con il pressing alto che in più di qualche occasione la espone al contropiede dell’Inter. Nerazzurri che invece non riescono a mantenere l’ordine necessario a invertire un periodo decisamente nero. Ai viola basta la rete di Bonaventura al 53’ per continuare la striscia positiva.

Incubo senza fine il campionato dell’Inter; la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque, mette sempre più sulla graticola il tecnico piacentino che ora potrà contare solo sulle coppe per risollevare una stagione fin qui deludente e che probabilmente neanche un piazzamento tra le prime quattro potrà salvare. Dall’altra parte troviamo invece una Fiorentina che finalmente, oltre ad essere bella, è diventata concreta; tanti i meriti di Italiano che nonostante i momenti di difficoltà è riuscito a perseverare con il suo gioco convinto della bontà delle sue idee.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Onana 6,5: determinante a mantenere vivi i suoi in più di un’occasione.

Mkhitaryan 6: unico a centrocampo in grado di creare superiorità numerica.

Bellanova 6: il ragazzo entra e spinge senza paura; finalmente qualcuno che tenta il dribbling.

PEGGIORI

Lukaku 4,5: prestazione più che sufficiente, ma il goal divorato, a 2 metri dalla porta vuota, non può far altro che rendere il tutto vano.

Correa 5: impalpabile; non si capisce perché sia in campo.

Dumfries 5: la sua partita, come un po’ tutta la stagione, è una montagna russa. Regala buone giocate ad altre a dir poco imbarazzanti.

Migliori e Peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Bonaventura 7: qualità indiscusse e leadership conquistata, come sempre nella sua carriera, sul rettangolo di gioco. Mette a segno anche la rete che vale i tre punti.

Igor 6,5: tiene botta alla grande; erge un muro insuperabile per i nerazzurri.

Biraghi 6,5: cuore di capitano; il suo passato non conta. Disputa una partita precisa e pulita.

Terracciano 6,5: grida presente quando è richiesta la sua presenza.

Castrovilli 6,5: determinante in fase di copertura.

PEGGIORI

Saponara 5,5: rispetto ai compagni è meno performante.