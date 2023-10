Voti e pagelle Inter-Benfica 1-0: ottima prova di Barella e compagni

Successo di misura ma ampiamente meritato per i nerazzurri; a deciderla ci pensa Thuram

Inter che porta a casa i primi tre punti della sua Champions League. Una partita tirata, per via del risultato “risicato”, ma che gli uomini di Inzaghi hanno aggredito e dimostrato di voler vincere. Dopo una prima frazione di gara intensa ma confusa, nella ripresa i nerazzurri aggrediscono alto il Benfica creando un numero spropositato di occasioni da goal. Tuttavia, un super Trubin e un pizzico di sfortuna fanno si che il risultato rimanga in bilico. Il goal vittoria arriva al 62′ grazie al destro di Thuram. Prossimo turno di coppa che vedrà i nerazzurri impegnati, sempre in casa, ma stavolta con gli austriaci del Salisburgo.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Mikhitaryan 8: domina in lungo e largo; decisivo in fase di possesso, incisivo in fase di copertura.

Thuram 7,5: rete della vittoria ma anche tanto lavoro per la squadra.

Bastoni 7: praticamente perfetto; non si fa superare mai nell’uno contro uno e diventa l’uomo in più nella fase offensiva.

Lautaro 7: pali, traverse e un super Trubin impediscono all’argentino di mettere la sua firma sul match. Tuttavia, la sua prestazione rimane eccellente.

Dumfries 6,5: dopo un primo tempo confuso, sale di giri nella ripresa fornendo anche l’assist per la rete della vittoria.

Calhanoglu 6,5: intensità, qualità e cattiveria agonistica il giusto mix per uno degli uomini chiave di Inzaghi.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Benfica

MIGLIORI

Otamendi 7: onnipresente, sporca tutte o quasi le azioni dell’attacco nerazzurro.

Trubin 7: con una serie di interventi super mantiene a galla la sua squadra.

Aursnes 6,5: tanta corsa e tanto sacrificio.

Neres 6,5: quando ha la palla tra i piedi ne esce sempre qualcosa di buono o, quantomeno, utile.

PEGGIORI

Di Maria 5: spento, totalmente fuori dal match.

Rafa Silva 5: le sue qualità sono state messe in ombra dall’intensità della partita, ma un giocatore con il suo talento non può eclissarsi in questo modo.