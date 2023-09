Voti e pagelle Genoa-Napoli 2-2: gli azzurri si svegliano troppo tardi, Raspadori e Politano pareggiano

Voti e pagelle Genoa-Napoli 2-2: gli azzurri rimontano il doppio svantaggio con le reti di Raspadori e Politano. Beffa per il Genoa.

Non inizia nel migliore dei modi la quarta giornata del Napoli. Gli azzurri erano chiamati a ripagare la sconfitta casalinga contro il Lazio eppure inizia subito in salita. I padroni di casa segnano con Bani e gli azzurri vanno subito in svantaggio, in un momento di grande confusione con la squadra di Rudi Garcia che non si fa vedere molto.

Nella ripresa, il Napoli ci prova ancora in avanti ma una prodezza di Retegui regala il vantaggio al Genoa. Una doccia gelata per i partenopei che non riescono ad uscire da una situazione di stallo. Il tecnico francese, però, mette forze fresche in campo: Raspadori che entra e segna il gol del momentaneo 2-1, e poi Politano che con un guizzo regala il pareggio.

Il Napoli ci crede alla vittoria ma non riesce a spingersi in avanti contro la squadra di Alberto Gilardino che è sempre ben organizzata. Finisce con un pareggio che sa di sconfitta per il Napoli con una prestazione al di sotto della aspettative.

Pagelle Genoa

Migliori

Bani 7

Il gol gli fa bene, e si vede, da lì in poi ci mette l’intensità anche se continuano a starci dubbi sul suo fallo contro Anguissa. Molto ordinato e sempre in anticipo rispetto agli avversari.

Retegui 7

L’ammonizione su Kvara poteva anche essere evitata ma si fa subito ripagare con un bellissimo gol. Mantiene sempre una certa intensità durante tutta la partita.

Dragovic 6,5

Molto bravo nel contrastare ogni attacco azzurro. Sempre ordinato e pronto nel sventrare la minaccia. Con il gol sarebbe sicuramente stato il migliore della serata.

Peggiori

Pagelle Napoli

Migliori

Raspadori 7

Entra e si fa subito notare con il suo gol lampo che scuote un po’ la squadra. Sembra essere l’unico a crederci ed apre le danze per il pareggio.

Politano 7

Altro rinforzo dalla panchina che regala il gol del pareggio alla propria squadra e la fa volare sulle ali dell’entusiasmo.

Peggiori

Kvara 5

I suoi slalom sono sempre fulminanti e, in pochi minuti, costringe al fallo e all’ammonizione prima De Winter e poi Retegui. Dopo un po’ scompare come la sua squadra ed un po’di nervosismo quando viene sostituito.

Juan Jesus 4

Si perde completamente Bani e non dà sicurezza al reparto difensivo. Bravo solo in alcune chiusure ma per il resto della partita si fa trovare completamente impreparato. Se è lui il titolare, Rudi Garcia dovrà farsi qualche domanda.

Ostigard 4

Serata davvero no per tutta la difesa. Nel suo ex stadio, la prestazione non è delle migliori e non si intende con il suo compagno di reparto.