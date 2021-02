Voti e pagelle Genoa-Napoli 2-1: i rossoblu vedono la salvezza

Voti e pagelle Genoa-Napoli 2-1: una doppietta di Goran Pandev vale la 3° vittoria consecutiva per il Grifone. Ai partenopei non basta Politano.

Dopo la vittoria della settimana scorsa sul Parma di Roberto D’Aversa, il Napoli di Gennaro Gattuso perde 2-1 contro il Genoa di Davide Ballardini e resta fermo al 5° posto in classifica, a -3 dalla zona Champions. Continua invece la striscia positiva dei rossoblù (5 risultati utili consecutivi) che conquistano la terza vittoria di fila, dopo quelle su Cagliari e Crotone, e salgono a quota 24 punti in graduatoria, a +9 sulla zona retrocessione. A Marassi decide una doppietta di Goran Pandev nel 1° tempo.

Voti e pagelle Genoa-Napoli 2-1: migliori e peggiori

MIGLIORI GENOA

Pandev 7.5: una doppietta che vale la terza vittoria consecutiva per il suo Genoa che si avvicina sempre di più alla salvezza. A 37 anni è ancora in grado di fare la differenza. Immortale.

Perin 7: ottima partita del portiere ex Juventus che, eccezion fatta per il gol di Politano, quando viene chiamato in causa non sbaglia mai l’intervento. Se i rossoblù sono sempre più vicini alla salvezza il merito è anche suo. Saracinesca.

Radovanovic 6.5: Ballardini lo arretra sulla linea dei difensori e il calciatore serbo lo ripaga con una partita attenta e senza sbavature che vale una sufficienza piena più che meritata. Muro.

PEGGIORI GENOA

Czyborra 5: il tedesco non gioca male, ma quando Lozano si sposta sulla sua fascia va in grande difficoltà. Si fa anche ammonire tanto per non farsi mancare niente. Rimandato.

Destro 5: ma era in campo?

Migliori e peggiori Napoli

MIGLIORI

Petagna 6.5: nel primo tempo colpisce una traversa con un colpo di testa che avrebbe meritato più fortuna. Solita partita di sacrifici per l’ex attaccante della Spal che si conferma sempre più imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Lottatore.

Lozano 6: prova a fare il suo, ma oggi non è giornata. Andrà meglio la prossima.

Politano 6: si vede a tratti, ma quando si vede va sempre vicino al gol. Guadagna la sufficienza grazie alla rete che rende meno amara la sconfitta per i suoi. A metà.

PEGGIORI

Zielinski 5: la stagione del polacco rimane fin qui ottima, ma oggi non si è visto praticamente mai. Insufficiente.

Manolas-Maksimovic 5: sui gol di Pandev avrebbero potuto fare meglio. Il greco e il serbo non sono una coppia molto affiatata e stasera si è visto. Bocciati.

Osimhen 5: entra nel secondo tempo per risollevare le sorti del match, ma il nigeriano è capace solo di battibeccare con la retroguardia rossoblù che lo argina bene e non gli concede nemmeno un tiro. Inesperto.

