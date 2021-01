Voti e pagelle Napoli-Parma 2-0: la decidono Elmas e Politano

Voti e pagelle Napoli-Parma 2-0: un gol di Elmas nel primo tempo e uno di Politano nel secondo bastano agli azzurri per avere la meglio sui ducali.

Dopo l’amara sconfitta della settimana scorsa in casa del Verona di Ivan Juric, il Napoli di Gennaro Gattuso batte 2-0 il Parma di Roberto D’Aversa e aggancia Roma e Lazio al quarto posto a quota 37 punti in classifica. Gli emiliani restano sempre in penultima posizione. Al Diego Armando Maradona decidono le reti di Elmas e Politano.

Voti e pagelle Napoli-Parma 2-0, 20° giornata di Serie A.

Voti e pagelle Napoli-Parma 2-0: migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Elmas 6.5: dopo il gol allo Spezia in Coppa Italia, il macedone si ripete anche contro i gialloblu. Al 32′ si mette in proprio e manda al bar l’intera retroguardia ducale prima di battere Sepe per l’1-0 azzurro. Il talento non gli manca, serve solo più continuità. Ottimo.

Petagna 6: l’ex Spal disputa la solita partita di sacrificio proteggendo bene palla e facendo salire la squadra. Manca il gol, ma la sufficienza è comunque meritata. Guerriero.

Koulibaly 6: interventi sempre puntuali e puliti da parte del centrale senegalese che oggi non va mai in difficoltà. Anche per lui la sufficienza è più che meritata. Muro.

PEGGIORI NAPOLI

Zielinski 5.5: Gattuso lo schiera defilato a sinistra in un ruolo che non è il suo. Il polacco fatica a farsi vedere e infatti, a parte qualche folata, non combina nulla di che. Speriamo di rivederlo il prima possibile dietro le punte. Fuori ruolo.

Migliori e peggiori Parma

MIGLIORI

Gervinho 6: è l’unico dei suoi che prova a fare qualcosa, ma con scarsi risultati. L’ivoriano gioca praticamente da solo. Peccato.

PEGGIORI

Grassi 5: la sostituzione alla fine del primo tempo spiega perfettamente la sua presenza nella lista dei peggiori. Andrà meglio la prossima.

Cornelius 5: 0 gol in campionato fin qui e un’involuzione sempre più evidente rispetto all’anno scorso. Il danese si sta dimostrando sempre più inutile al centro dell’attacco ducale. Pessimo.

Kucka-Kurtic 5: anche gli uomini simbolo del Parma oggi non incidono e la strada per la salvezza si fa sempre più in salita. Inconcludenti.

