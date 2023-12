Voti e pagelle Genoa-Inter 1-1: sgambetto del grifone

Un ottimo Genoa rallenta la marcia dell’Inter

Un match non particolarmente gradevole dal punto di vista tecnico finisce con il più classico dei risultati: pareggio. Genoa che dimostra ancora una volta, in questa stagione, un’organizzazione tattica impeccabile. Il risultato finale è di 1 a 1, entrambe le reti arrivano nella prima frazione di gara. Apre Arnautovic per i nerazzurri al 42’, la riprende Dragusin, per il grifone, al 52’. Inter imballata e poco reattiva, non riesce a manovrare con costanza e pulizia; si ritrova così imprigionata in un giro palla nullo.

Migliori e peggiori Genoa

MIGLIORI

Dragusin 7: con il suo colpo di testa rimette tutto in parità; ottima anche la sua prestazione in fase difensiva.

Martinez 7: senza paura si lancia su tutti i palloni vaganti nella sua area.

Gudmundsson 6,5: sempre nel vivo delle azioni rossoblu.

Sabelli 6,5: spinge senza paura e difende in modo preciso e puntuale.

Vasquez 6,5: il suo innesto porta maggior solidità al reparto arretrato.

Frendrup 6,5: scherma in modo impeccabile la difesa.

PEGGIORI

Nessuno.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Arnautovic 7: goal a parte, tanto lavoro sporco e riferimento offensivo di serata.

Bastoni 6,5: pulito in fare difensiva e riferimento importante in fase di possesso.

PEGGIORI

Sommer 4,5: errore grossolano, che costa caro, per uno come lui.

Thuram 5: gira a vuoto, sembra spaesato.

Calhanoglu 5: non riesce, in alcun modo, a divincolarsi dalla gabbia rossoblu.

Mkhitaryan 5,5: poco incisivo e troppi errori banali.