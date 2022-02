Voti e Pagelle Genoa-Inter 0-0: mancato aggancio alla vetta per Inzaghi

Termina per 0 a 0 il match tra Genoa e Inter; partita di grande intensità che permette al grifone di ottenere un punto preziosissimo. L’intero match segue un copione ben preciso con l’Inter a cercare di fare gioco e il Genoa pronto a difendersi e ripartire; in tutto questo da sottolineare la coraggiosa e vincente mossa di Blessin che propone un pressing molto alto in grado di imballare la manovra nerazzurra. Nonostante i ripetuti affondi dei milanesi la squadra genovese resiste molto bene non concedendo clamorose palle da goal. Così il risultato non si schioda dallo zero a zero e porta un punto ad entrambe le formazioni.

Migliori e Peggiori Genoa

MIGLIORI

Ostigard 7: erge un muro praticamente invalicabile per l’attacco nerazzurro; sempre al posto giusto, al momento giusto: roccioso.

Hefti 6,5: aveva uno degli avversari più scomodi in assoluto, Perisic, ma lo riesce a limitare in modo semplicemente eccezionale.

Maksimovic 6,5: insieme al compagno di reparto si dimostra avversario assai tosto da superare e il risultato finale lo dimostra.

PEGGIORI

Gudmundsson 5: non tocca troppi palloni, ma se ne ritrova uno d’oro che non riesce a convertire in goal.

Migliori e Peggiori Inter

MIGLIORI

Nessuno.

PEGGIORI

Sanchez 5: corre spesso a vuoto e non trova mai il giusto feeling con il pallone.

Vidal 5: subentra dalla panchina per dare una maggiore spinta ai suoi ma l’unica cosa che mette in campo sono gli errori tecnici.

Martinez 5,5: sicuramente ritornerà il vero Lautaro, la domanda che si pone Inzaghi e il popolo interista è quando?

Barella 5,5: corre senza una meta precisa e non riesce quasi mai ad instaurare un rapporto felice con il pallone.

Bastoni 5,5: poco presente e impreciso nella manovra nerazzurra.

