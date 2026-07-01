Voti e Pagelle Francia – Svezia 3-0: brilla Mbappè

Le pagelle di Francia – Svezia 3-0 ai Mondiali 2026: Mbappé decisivo doppietta e capocannoniere del Mondiale

La Francia aveva iniziato la partita spingendo subito sull’acceleratore, ma per buona parte del primo tempo è mancata precisione nell’ultimo passaggio. La sensazione, però, era chiara: Les Bleus avevano il controllo del match e il gol sembrava solo questione di tempo.

A sbloccare tutto ci pensa Mbappé, con un’azione personale che conferma ancora una volta la sua capacità di decidere le grandi partite. L’attaccante francese crea superiorità, attacca lo spazio e trova il gol che fa saltare il piano difensivo della Svezia.

Il secondo tempo diventa così una dimostrazione di forza. La Francia trova il 2-0 con Barcola, poi chiude i conti ancora con Mbappé, bravo a sfruttare l’assist di Olise e a firmare la doppietta personale.

Con questa prestazione, Mbappé si conferma uno dei candidati principali al titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 e una delle stelle più luminose della competizione.

Olise e Barcola fanno la differenza: Francia ricca di soluzioni

La vittoria contro la Svezia non racconta soltanto il talento di Mbappé, ma anche la profondità offensiva della Francia. Michael Olise è uno dei migliori in campo: elegante, lucido, sempre pericoloso tra le linee e decisivo con due assist che spaccano la partita.

Il suo passaggio per Barcola è una giocata di grande qualità, così come il pallone che permette a Mbappé di segnare il terzo gol. Olise dà ritmo alla manovra, cambia direzione al gioco e conferma di essere ormai una risorsa fondamentale per Deschamps.

Ottima anche la prova di Bradley Barcola, che attacca bene gli spazi e trova un gol importante. La sua conclusione per il 2-0 dà alla Francia la tranquillità necessaria per gestire il finale senza affanni.

Les Bleus dimostrano così di non dipendere da un solo uomo. Mbappé resta il leader tecnico ed emotivo, ma intorno a lui la Francia ha qualità, velocità e alternative per far male a qualsiasi avversaria.

Pagelle Francia

Maignan 6,5

Non deve compiere interventi impossibili, ma resta concentrato per tutta la partita. Gestisce bene i momenti in cui la Svezia prova ad affacciarsi in avanti.

Koundé 6,5

Attento in fase difensiva e ordinato quando deve accompagnare l’azione. Non forza la giocata e garantisce equilibrio sulla corsia.

Saliba 7

Solido, pulito negli interventi e sempre ben posizionato. La Svezia fatica a trovare spazi centrali anche grazie alla sua lettura difensiva.

Upamecano 6,5

Fisico e aggressivo quanto basta. Controlla bene gli attaccanti svedesi e contribuisce a mantenere alta la linea francese.

Theo Hernandez 6,5

Spinge con continuità e dà ampiezza alla manovra. Non sempre precisissimo nell’ultimo passaggio, ma la sua presenza costringe la Svezia ad abbassarsi.

Tchouaméni 7

Partita di grande sostanza. Recupera palloni, protegge la difesa e permette ai giocatori offensivi di muoversi con più libertà.

Rabiot 6,5

Lavora tanto senza palla e accompagna l’azione con intelligenza. Prestazione meno appariscente, ma preziosa per l’equilibrio della squadra.

Olise 8

Due assist, tante giocate di qualità e la sensazione costante di poter creare qualcosa ogni volta che riceve tra le linee. È l’uomo che illumina la Francia alle spalle degli attaccanti.

Dembélé 7

Sempre pericoloso quando punta l’uomo. Anche quando non trova il gol, crea superiorità e costringe la difesa svedese a continui raddoppi.

Barcola 7,5

Segna il gol del 2-0 con grande freddezza e conferma la sua crescita. Attacca bene la profondità e dà alla Francia un’altra soluzione offensiva di alto livello.

Mbappé 8,5

Il migliore in campo. Sblocca la partita con una giocata da campione e poi chiude i conti con il gol del 3-0. Leader, finalizzatore e simbolo di una Francia sempre più ambiziosa.

Deschamps 7,5

Torna in panchina e la sua Francia risponde con una prestazione autorevole. Squadra equilibrata, pericolosa e matura nella gestione della partita.

Pagelle Svezia

Olsen 5,5

Prova a tenere in piedi la Svezia, ma può poco davanti alla qualità offensiva francese. Incassa tre gol in una serata molto complicata.

Lindelöf 5,5

Tiene finché può, poi soffre il movimento continuo degli attaccanti francesi. Mbappé e Barcola lo costringono a una partita di grande fatica.

Hien 5

In difficoltà quando la Francia accelera centralmente. Fatica a leggere i movimenti senza palla e viene spesso preso in mezzo.

Augustinsson 5

Dalla sua parte la Francia spinge molto. Prova a limitare i danni, ma soffre velocità e qualità degli esterni francesi.

Kulusevski 5,5

Qualche strappo interessante, ma troppo isolato. Non riesce a incidere con continuità e la Svezia non lo mette nelle condizioni migliori.

Bergvall 5,5

Prova a dare ordine in mezzo al campo, ma la pressione francese lo costringe spesso a giocare all’indietro.

Forsberg 5

Poco coinvolto e poco incisivo. In una partita così serviva maggiore qualità tra le linee.

Isak 5,5

Si muove, cerca spazi e prova a dare profondità, ma riceve pochi palloni puliti. Serata difficile contro la difesa francese.

Gyökeres 5

Lotta fisicamente, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Troppo solo e troppo lontano dalla porta nei momenti decisivi.

Potter 5,5

La Svezia parte con l’idea di resistere e ripartire, ma dopo il primo gol la partita cambia completamente. La squadra non trova le contromisure per arginare il talento offensivo della Francia.

Migliore in campo

Kylian Mbappé 8,5

Doppietta, leadership e qualità nei momenti decisivi. La Francia si affida a lui e lui risponde ancora una volta presente.

Peggiore in campo

Hien 5

Travolto dalla velocità e dalla qualità degli attaccanti francesi. La Svezia concede troppo centralmente e lui fatica a tenere il ritmo.