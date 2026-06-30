Video Gol Norvegia – Costa d’Avorio 2-1: Haaland implacabile

Video Gol e Highlights di Norvegia – Costa d’Avorio 2-1: Haaland decisiov nel finale regala gli ottavi agli scandinavi

La Norvegia supera la Costa d’Avorio per 2-1 nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e conquista una qualificazione pesantissima agli ottavi, dove affronterà il Brasile. A decidere una partita intensa, combattuta e a tratti dominata dagli Elefanti è il solito Erling Haaland, decisivo all’86’ con il gol che spezza l’equilibrio e premia il cinismo scandinavo.

La Costa d’Avorio esce dal torneo con grande amarezza, ma anche con la consapevolezza di aver disputato una gara coraggiosa. La squadra africana ha imposto ritmo, fisicità e qualità soprattutto nel primo tempo, mettendo spesso in difficoltà la Norvegia sulle corsie esterne. Diomande e Nicolas Pépé hanno creato diversi problemi alla difesa avversaria, ma alla fine sono stati gli episodi a fare la differenza.

La Norvegia, meno brillante sul piano del gioco, è stata però più concreta nei momenti chiave. Prima la magia di Antonio Nusa al 39’, poi il colpo da bomber di Haaland nel finale hanno indirizzato una sfida che sembrava ormai destinata ai supplementari dopo il pareggio di Amad Diallo.

Agli ottavi di Finale la Norvegia domenica 5 luglio alle 22:00 italiane sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti.

Dopo le eliminazioni di Germania e Olanda di ieri la Norvegia è la prima nazionale europea a qualificarsi agli ottavi di finale.

Cronaca di Costa d’Avorio – Norvegia:

Cronaca 1° Tempo

L’avvio di gara è favorevole alla Costa d’Avorio, che entra in campo con personalità e prova subito ad aggredire la Norvegia. Gli Elefanti alzano il pressing, attaccano con tanti uomini e costringono gli scandinavi a difendersi bassi.

La spinta maggiore arriva dalle fasce, dove Diomande e Pépé trovano spesso il modo di puntare l’uomo e creare superiorità numerica. La Norvegia fatica a uscire con pulizia e per lunghi tratti sembra soffrire l’intensità degli africani.

Nonostante il predominio territoriale della Costa d’Avorio, però, manca la giocata decisiva negli ultimi metri. Gli Elefanti costruiscono, arrivano al cross, cercano combinazioni rapide, ma non riescono a trasformare la pressione in vantaggio.

La Norvegia resta in partita, aspetta il momento giusto e colpisce al 39’. Antonio Nusa riceve palla, punta la difesa avversaria e inventa una giocata straordinaria: dribbling secco, spazio per il destro e conclusione a giro sotto la traversa per l’1 a 0!

Un gol bellissimo, capace di cambiare completamente l’inerzia psicologica della partita.

La Costa d’Avorio chiude così il primo tempo sotto di un gol, nonostante una prestazione per lunghi tratti superiore sul piano del ritmo e dell’iniziativa.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa la Costa d’Avorio non si arrende. Gli africani continuano a spingere, cercando di aumentare ancora il volume offensivo. La Norvegia prova a gestire il vantaggio, ma non sempre riesce a tenere lontani gli avversari dalla propria area.

Gli scandinavi hanno anche la grande occasione per chiudere virtualmente la partita con Kristoffer Ajer, vicino al 2-0. A salvare la Costa d’Avorio è proprio Amad Diallo, decisivo con un intervento provvidenziale che mantiene vivi gli Elefanti.

Il suo impatto sulla gara diventa ancora più pesante al 74’. Diallo dialoga alla perfezione con Pépé, entra in area con una serpentina elegante e batte il portiere norvegese con un mancino preciso. È il gol dell’1-1, meritato per quanto prodotto dalla Costa d’Avorio nell’arco della partita.

A quel punto la gara sembra potersi aprire completamente. Gli Elefanti prendono fiducia, il pubblico spinge, mentre la Norvegia appare per qualche minuto in difficoltà. L’impressione è che la partita possa scivolare verso i tempi supplementari, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo nel finale.

Quando il ritmo cala e la sfida sembra avviarsi verso l’extra time, la Norvegia trova il colpo che vale la qualificazione. All’86’ Oscar Bobb illumina l’azione con una giocata intelligente, servendo Patrick Berg nello spazio. Il centrocampista norvegese mette il pallone in area e lì, come spesso accade, arriva Haaland che mette in rete il gol decisivo.

L’attaccante del Manchester City deve solo farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Il suo tocco ravvicinato vale il 2-1 e manda in festa la Norvegia. Un gol da centravanti puro, non spettacolare come quello di Nusa, ma pesantissimo per valore e tempismo.

La Costa d’Avorio prova a reagire negli ultimi minuti, ma la Norvegia difende il vantaggio con ordine e sacrificio. Gli Elefanti spingono fino all’ultimo pallone, senza però riuscire a trovare il secondo pareggio.

Finisce 2-1 per la Norvegia, che elimina una Costa d’Avorio generosa, dinamica e spesso superiore nel gioco, ma meno fredda negli episodi decisivi.

Norvegia agli ottavi contro il Brasile

La qualificazione porta la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove ad attenderla ci sarà domenica 5 luglio alle ore 22:00 italiane il Brasile. Una sfida affascinante, dal grande richiamo internazionale, che metterà di fronte il talento offensivo verdeoro e la potenza realizzativa di Haaland.

Per gli scandinavi è una vittoria di enorme valore. La squadra non ha sempre brillato, ma ha mostrato compattezza, resistenza mentale e soprattutto grande concretezza. Nusa ha aperto la strada con una perla, Haaland ha completato il lavoro con il gol più importante.

La Costa d’Avorio, invece, saluta il Mondiale con rimpianti. Gli Elefanti hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra solida come la Norvegia, ma hanno pagato la scarsa precisione sotto porta e qualche disattenzione difensiva nei momenti cruciali.

Video Gol e Highlights di Norvegia – Costa d’Avorio 2-1:

Tabellino di Norvegia – Costa d’Avorio 2-1:

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen (dal 83′ Aursnes), Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth (dal 71′ Bobb), Haaland, Nusa (dal 71′ Schjelendrup). Ct. Solbakken

COSTA D’AVORIO (4-1-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré; Pepe (Dal 87′ Diakite), Kessie, Oulai (dal 60′ Diallo), Y Diomande; Bonny (dal 60′ Wahi). Ct. Faé

Arbitro: Valenzuela (Venezuela)

MARCATORI: Nusa 39′, Diallo 74′, Haaland 86′

Ammonito: Nusa