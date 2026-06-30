Francia – Svezia Diretta Streaming Live e Tv Mondiali 2026 Sedicesimi

Dove vedere Francia – Svezia in Diretta Tv e Streaming Live, Mondiali 2026 30 Giugno ore 23:00.

La Francia comincia il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 affrontando la Svezia nei sedicesimi di finale. La partita è in programma martedì al New York New Jersey Stadium, in una cornice di grande prestigio e con un pronostico che pende chiaramente dalla parte dei transalpini.

Les Bleus arrivano all’appuntamento con grande fiducia dopo aver chiuso il Gruppo I al primo posto e a punteggio pieno. Un percorso netto, che ha confermato la forza di una nazionale costruita per arrivare fino in fondo al torneo. La Francia ha qualità in ogni reparto, grande profondità dalla panchina e un potenziale offensivo superiore alla media.

La Svezia, invece, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta con un percorso più complicato. Gli scandinavi sono riusciti a qualificarsi come una delle migliori terze, strappando il pass per i sedicesimi ma senza dare la stessa sensazione di solidità mostrata dalla Francia nella fase a gironi.

Formazioni Ufficiali di Francia – Svezia:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.

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Dove vedere Francia – Svezia in Diretta TV e streaming:

Francia – Svezia, gara valida per i Sedicesimi di Finale dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati. La partita sarà disponibile anche su DAZN, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida potrà essere seguita su Rai 1 e, per gli utenti abbonati, attraverso l’app dedicata sulle smart TV compatibili. Chi utilizza dispositivi esterni potrà accedere alla visione anche tramite console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso strumenti come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e altri device abilitati.

Francia – Svezia dove vederla in streaming

La diretta streaming di Francia – Svezia sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Francia:

La Francia ha superato con grande autorità il Gruppo I dei Mondiali 2026, lasciando poco spazio alle avversarie. Senegal, Iraq e Norvegia non sono riuscite a mettere davvero in difficoltà la squadra di Didier Deschamps, che ha chiuso la fase a gironi con un percorso netto.

Contro la Norvegia, affrontata venerdì, gli scandinavi hanno lasciato a riposo diversi titolari, ma il successo per 4-1 dei Bleus ha comunque confermato la forza della nazionale francese. La Francia ha terminato il girone con 10 gol segnati e soltanto 2 subiti, numeri che rafforzano il suo status di una delle grandi favorite del torneo.

La tripletta di Ousmane Dembélé nella sfida contro la Norvegia ha dimostrato che la Francia non dipende soltanto dal talento e dai gol di Kylian Mbappé. Les Bleus possono contare su una rosa profonda, ricca di alternative e capace di trovare protagonisti diversi da una partita all’altra.

Proprio la qualità dell’intero gruppo rappresenta uno dei principali punti di forza della nazionale francese. La profondità della rosa permette a Deschamps di cambiare uomini, ritmo e soluzioni offensive senza abbassare il livello della squadra.

Tra i tifosi francesi resta qualche preoccupazione legata all’atteggiamento della squadra senza palla, a volte considerato troppo passivo. Tuttavia, per quanto visto finora, sembra difficile immaginare una nazionale capace di mantenere la porta inviolata contro il potenziale offensivo dei Bleus.

C’è anche un dettaglio simbolico nel cammino della Francia: Les Bleus giocheranno la loro prima partita a eliminazione diretta nello stesso stadio designato per la finale del Mondiale 2026. Un incrocio significativo, soprattutto considerando il recente rendimento della nazionale francese nelle ultime edizioni della Coppa del Mondo.

La Francia ha infatti raggiunto la finale negli ultimi due Mondiali, chiudendo una volta da vincitrice e una volta da seconda classificata. Anche per questo, l’attesa attorno alla squadra di Deschamps resta altissima.

Nonostante il ruolo di favorita, il percorso della Francia verso l’eventuale finale potrebbe essere tutt’altro che semplice. Nel tabellone a eliminazione diretta, Les Bleus potrebbero infatti incontrare avversarie di altissimo livello.

Tra le possibili sfide ci sono la Germania agli ottavi, l’Olanda o il Marocco ai quarti di finale e la Spagna in semifinale. Un cammino ricco di ostacoli, che potrebbe mettere alla prova la solidità e la maturità della nazionale francese.

Didier Deschamps ha già confermato l’intenzione di lasciare la panchina della Francia al termine del torneo. Resta quindi da capire se il commissario tecnico riuscirà a guidare ancora una volta Les Bleus verso un nuovo trionfo mondiale.

La Francia, seconda nel ranking, partirà comunque favorita contro la Svezia, attualmente trentaseiesima. Il valore della rosa, la qualità offensiva e il percorso perfetto nella fase a gironi rendono i Bleus la squadra da battere in questo sedicesimo di finale.