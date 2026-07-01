Video Gol Francia – Svezia 3-0: doppietta di Mbappè

Video Gol e Highlights di Norvegia – Costa d’Avorio 2-1: Haaland decisiov nel finale regala gli ottavi agli scandinavi

La Francia supera senza troppi problemi la Svezia nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e conquista l’accesso agli ottavi, dove affronterà il Paraguay sabato 4 luglio alle ore 23:00 italiane.

La squadra di Didier Deschamps si impone con un netto 3-0 confermando il proprio ruolo tra le grandi favorite del torneo con 4 vittorie in 4 partite giocate.

Il protagonista assoluto è ancora una volta Kylian Mbappé, autore di una doppietta e decisivo nel rompere l’equilibrio con una giocata personale nel primo tempo. Dopo una lunga pressione francese, il capitano dei Bleus trova il gol dell’1-0 e indirizza una partita che fino a quel momento la Svezia era riuscita a tenere aperta soprattutto con ordine e sacrificio.

Nella ripresa, la Francia riparte con la stessa intensità mostrata prima dell’intervallo. Il raddoppio arriva con una conclusione potente e precisa di Bradley Barcola, servito splendidamente da Michael Olise. Poco dopo, lo stesso Olise firma un altro passaggio illuminante per Mbappé, che realizza il 3-0 e chiude definitivamente la sfida.

La Svezia di Graham Potter esce dal torneo senza riuscire davvero a mettere in discussione la superiorità francese. Gli scandinavi provano a resistere, ma la differenza tecnica e atletica tra le due squadre emerge con il passare dei minuti.

Cronaca di Francia – Svezia 3-0:

La Francia non sbaglia l’appuntamento con i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e supera la Svezia con un netto 3-0, confermando il proprio status di grande favorita per la vittoria finale. La squadra di Didier Deschamps controlla la partita dall’inizio alla fine, colpisce due legni nel primo tempo e poi la sblocca con una magia di Kylian Mbappé allo scadere della prima frazione.

La Francia entra in campo con grande determinazione e fa capire subito alla Svezia quale sarà il copione della partita. Les Bleus prendono possesso del pallone, alzano il ritmo e cercano con continuità la profondità, sfruttando la velocità dei propri attaccanti.

La prima grande occasione capita a Kylian Mbappé, servito dopo una bella giocata di Jules Koundé. L’attaccante del Real Madrid si presenta in posizione favorevole, ma non riesce a trovare il gol e colpisce un palo clamoroso, lasciando il risultato sullo 0-0.

Pochi minuti più tardi è Michael Olise a sfiorare una rete spettacolare. Il fantasista francese tenta una rovesciata da lontano, una giocata tanto difficile quanto sorprendente, ma anche in questo caso il pallone si stampa sul legno. Due occasioni enormi che confermano il dominio francese, ma tengono ancora in vita la Svezia.

Gli scandinavi cercano di abbassare i ritmi e chiudere gli spazi, ma la pressione dei Bleus resta costante. La Francia continua a spingere e trova finalmente il vantaggio proprio nel momento più importante del primo tempo.

Il gol che sblocca la partita arriva al 45’ ad opera di Kylian Mbappé sugli sviluppi di un corner guadagnato ancora da Olise. La Svezia sembra pronta a difendere l’ultima azione del primo tempo, ma Mbappé trasforma una situazione apparentemente chiusa in una giocata decisiva.

Il capitano francese riceve palla, punta due difensori svedesi, li supera in dribbling e da una posizione tutt’altro che semplice trova l’angolo giusto sul secondo palo. Una conclusione precisa, improvvisa, da fuoriclasse assoluto.

È l’1-0 che cambia il volto della partita. La Svezia, fino a quel momento aggrappata ai pali e alla propria organizzazione difensiva, va negli spogliatoi sotto nel punteggio proprio quando sperava di chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Per la Francia è un gol pesantissimo, perché libera mentalmente la squadra e costringe gli avversari a cambiare atteggiamento nella ripresa.

Cronaca 2° Tempo:

Anche dopo l’intervallo, la Francia riparte con la stessa intensità. Les Bleus non si accontentano del vantaggio e continuano ad attaccare, cercando subito il gol della sicurezza.

Il 2-0 arriva al 53’ ed è una splendida combinazione offensiva. Michael Olise riceve tra le linee e vede il movimento di Bradley Barcola, servendolo con un pallone perfetto. L’attaccante francese attacca lo spazio con i tempi giusti e davanti al portiere non sbaglia, firmando il suo secondo gol in questo Mondiale.

La rete taglia le gambe alla Svezia. Gli scandinavi, già costretti a rincorrere, perdono compattezza e faticano a trovare una reazione credibile. La Francia, invece, gioca con maggiore libertà e continua a creare pericoli con il suo quartetto offensivo.

Barcola conferma così la profondità dell’attacco francese: non solo Mbappé, ma anche tanti altri interpreti capaci di incidere nei momenti importanti.

Con la partita ormai indirizzata, Olise prova con insistenza a trovare il suo primo gol in Coppa del Mondo. Il numero offensivo francese si muove tra le linee, cerca la conclusione e resta costantemente al centro del gioco.

Il gol personale non arriva, ma al 74’ Olise lascia comunque un’altra impronta enorme sulla partita. Il suo filtrante per Mbappé è perfetto: palla nello spazio, movimento del capitano francese e conclusione vincente per il 3-0.

Mbappé firma così la doppietta personale e raggiunge quota 6 gol nel Mondiale 2026, agganciando Lionel Messi in vetta alla classifica marcatori del torneo. Un dato che conferma ancora una volta la dimensione mondiale dell’attaccante francese, sempre più decisivo nelle partite che contano.

Per Mbappé si tratta anche dell’ennesima conferma nella storia della Coppa del Mondo: con questa doppietta, il fuoriclasse francese sale a 18 gol in 18 partite mondiali in carriera, numeri impressionanti per continuità e peso specifico.

Il finale è pura gestione per la Francia, che controlla il possesso e non concede alla Svezia la possibilità di riaprire la partita. Deschamps può così festeggiare una qualificazione netta, costruita con qualità, intensità e grande efficacia offensiva.

La Svezia saluta il Mondiale dopo una gara complicata, nella quale ha provato a resistere ma non è riuscita a contenere il talento dei Bleus. Gli scandinavi pagano la differenza di qualità negli ultimi metri e la difficoltà nel creare vere occasioni contro una Francia superiore.

La Francia avanzano agli ottavi dove troverà il Paraguay sabato sera alle 23:00 italiane.

Sarà una sfida diversa rispetto a quella contro la Svezia: probabilmente più fisica, più chiusa e più complicata da sbloccare. Ma la Francia arriva all’appuntamento con una certezza enorme: quando Mbappé e Olise accendono la luce, fermare questa squadra diventa difficilissimo.

Video Gol e Highlights di Francia – Svezia 3-0:

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Tabellino di Francia – Svezia 3-0:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé (Dal 75’ Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (Dal 78’ Hernandez); Tchouaméni, Rabiot; Dembelé (Dal 75’ Douè), Olise (Dal 85’ Cherki), Barcola; Mbappé (Dal 85’ Mateta). Ct. Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson (Dal 82’ Svanberg), Bergvall (Dal 66’ Zeneli), Ayari (Dal 82’ Nygren), Stroud (Dal 66’ Ali); Elanga, Gyokeres, Isak (Dal 90’ Nilsson). Ct. Potter.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Gol: 45’ e 74’ Mbappè (F), 53’ Barcola (F)

Assist: Dembelè, 2 Olise