Voti e pagelle Fiorentina-Napoli 0-0: finisce a reti bianche al Franchi, Lozano sciupa un’occasione da rete

Voti e pagelle Fiorentina-Napoli 0-0: gli azzurri non riescono a sbloccare il match del Franchi. Terzo 0-0 consecutivo per i Viola.

Nessuna rete nel big match tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri avevano la possibilità, in caso di vittoria, di stare da soli in vetta ma è andata a sbattere contro una buona Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano non sembra aver sentito la stanchezza del match di Conference League di giovedì scorso. Grande intensità da entrambe le squadre e tante occasioni ma nessuno ha avuto la meglio.

Qualche scintilla nel finale per via del forte nervosismo il campo ma non succede nient’altro. Il Napoli raggiunge il Milan a 7 punti. Per la Fiorentina si tratta del terzo 0-0 consecutivo dopo quello ad Empoli e contro il Twente.

Pagelle Fiorentina

Peggiore

Nessuno

Migliori

Dodo 7

Fenomenale prestazione del difensore che è riuscito a neutralizzare tutte le offensive di Kvaratskhelia. Partita ordinata per il brasiliano che è sempre intervenuto con prontezza e con grande abilità. Sicuramente il migliore tra gli uomini di Vincenzo Italiano

Milenkovic 7

Ottima anche la partita del serbo. Riesce a fronteggiare ogni iniziativa di Osimhen. Si fa sempre trovare pronto di testa e riesce ad anticipare ogni azione avversaria. Linea difensiva sempre perfetta e nessuna sbavatura.

Amrabat 7

L’uomo in più del centrocampo Viola. L’ex Verona riesce a dimostrarsi sempre sicuro nell’impostare il gioco. La maggior parte delle incursioni della Fiorentina sono provenute da lui. La sua intensità si è fatta vedere in campo.

Pagelle Napoli

Peggiore

Lozano 5,5

Prestazione davvero sottotono del messicano. Imperdonabile la palla gol servita da Kvaratskhelia che l’attaccante azzurro non è riuscito a mettere in rete. Non trova mai l’intesa con Osimhen e non ci mette la giusta cattiveria.

Migliori

Kim 6,5

Partita ordinata per il difensore sudcoreano. Si fa sempre trovare pronto e prende anche qualche iniziativa che ricordano quelle di Koulibaly. Non molla di un centimetro Jovic. Da lui parte il cross per Zielinski che poi porterà al gol di Osimhen, annullato per fuorigioco.

Anguissa 6

C’è da dire che il giallo rimediato due minuti dopo l’inizio della partita, lo ha fortemente influenzato. Ci ha messo poca cattiveria per paura di essere espulso ma, nonostante questo, il centrocampista si è fatto sempre trovare pronto. Ci ha messo il fisico un paio di occasioni mettendo alle strette Barak ed Amrabat. Chiude benissimo su Saponara.

Lobotka 6

Partita meno brillante del solito ma la sua qualità si è fatta comunque vedere. Dà grande appoggio ai difensori e riesce ad intendersi con i suoi compagni di reparto. Successivamente sostituito dal nuovo acquisto Ndombele.