Voti e pagelle Fiorentina-Inter 0-1: gli uomini di Inzaghi soffrono ma portano a casa i tre punti

I nerazzurri vincono, si riprendono il primo posto in classifica e lanciano un chiaro segnale alle inseguitrici

Partita gradevole sotto tanti punti di vista quella andata in scena questa sera al Franchi. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, dal primo all’ultimo minuto. Inter che quasi volutamente, anche per il goal che riesce a trovare quasi subito con Lautaro al 14’, accetta il possesso palla della Fiorentina ma non rinuncia a offendere, specie con delle ripartenze ben orchestrate. Viola che dal canto suo, nonostante il giro palla, non trova gli spazi giusti e nella grande occasione del rigore, al 77’, spreca malamente con Nico Gonzalez che consegna praticamente il pallone a Sommer. Gli uomini di Italiano dovranno resettare in fretta la sconfitta e cominciare a pensare alla trasferta che li vedrà impegnati venerdì a Lecce. Nerazzurri, invece, che si possono così proiettare con decisione al derby d’Italia di domenica prossima.

Migliori e peggiori Fiorentina

MIGLIORI

Faraoni 6,5: nonostante un avversario tosto come Carlos Augusto riesce a disputare una partita ordinata; meglio in fase offensiva.

Terracciano 6,5: incolpevole sul goal subito, bravissimo in più di un’occasione a sbarrare la strada verso il raddoppio nerazzurro.

Duncan 6: dà grande stabilità e fisicità al suo centrocampo.

Bonaventura 6: varia sul tutto il fronte, lavoro sporco e tanti palloni ripuliti.

PEGGIORI

Gonzalez 5: entra anche bene, tentando spesso la giocata. Il rigore sbagliato pesa come un macigno, si può sbagliare ma non così.

Beltran 5: gira a vuoto senza avere mai un vero contatto con il pallone.

Migliori e peggiori Inter

MIGLIORI

Lautaro 7: tantissimo lavoro sporco e, come spesso accade, mette la firma sulla vittoria.

Sommer 7: due interventi vitali ma soprattutto un rigore parato che vale come e più di un goal.

Pavard 7: partita pulitissima e un salvataggio, di testa, essenziale.

Carlos Augusto 6,5: instancabile, spinge dal primo all’ultimo minuto.

Mikhitaryan 6,5: passa dalla gestione al cambio di passo in pochi istanti, difficile stargli dietro.

Asllani 6,5: nonostante la marcatura a uomo è bravo nella gestione del pallone e ancor di più in interdizione.

PEGGIORI

Nessuno.