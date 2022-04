Voti e pagelle Empoli-Napoli 3-2: suicidio degli azzurri. I toscani rimontano con Henderson ed un super Pinamonti

Voti e pagelle Empoli-Napoli 3-2. Il Napoli va in gol con le reti di Mertens ed Insigne. Nel secondo tempo l’Empoli rimonta con Henderson e con la doppietta di Pinamonti. Tre punti importantissimi per i toscani.

Succede l’impossibile al Castellani. Il Napoli doveva solamente vincere per poter continuare a sperare nella lotta scudetto ma così non è stato. Erano stati proprio gli azzurri a partire bene ed infatti il Napoli era in doppio vantaggio con la rete di Mertens nel primo tempo e quella di Insigne ad inizio della ripresa.

Tuttavia, però, i partenopei non riescono ad amministrare il vantaggio. Malcuit regala un pallone ad Henderson che in area riesce ad accorciare le distanze. La cosa peggiora poco dopo con Meret che non rinvia e serve il gol del pareggio a Pinamonti. In pochi minuti, l’Empoli trova addirittura il gol del vantaggio sempre con l’attaccante ex Genoa, che spazza via completamente i sogni azzurri del Napoli.

Pagelle Empoli

Peggiore

Verre 5

Unica pecca dell’Empoli è stato Verre. Sua è la responsabilità sul gol del momentaneo 2-0 del Napoli. Non vede arrivare Anguissa che, di prepotenza, gli ruba il pallone e serve Insigne per la rete. Nella ripresa lascia spazio a Bajrami.

Migliore

Pinamonti 7,5

Semplicemente straordinario l’attaccante dei toscani. Partita indimenticabile per lui. Nel primo tempo è il primo a creare incursioni alla difesa azzurra. Non solo conclusioni individuali, riesce a servire anche i compagni. Sono sue le reti del pareggio e poi della vittoria che fanno esplodere il Castellani.

Henderson 7

Entra solamente nella ripresa ma quanto basta per far male. Riesce ad approfittare di un regalo di Malcuit e ruba il pallone che poi lo condurrà in area per il gol che dimezzerà il doppio svantaggio. Per il resto della partita sembra inarrestabile.

Viti 6,5

Discreta partita quella per del difensore. Poco lucido in occasione del gol di Mertens ma la sua è una crescita esponenziale. Con un avversario complesso come Osimhen, la marcatura diventa difficile ma, nonostante tutto, ha saputo gestirlo. Evita la gioia della doppietta ad Insigne.

Pagelle Napoli

Peggiori

Malcuit 4

Avrebbe anche la possibilità di segnare addirittura un gol ma poi si rovina con le sue mani. L’erroraccio che porterà al gol di Henderson è davvero imperdonabile. Successivamente si ripete e non riesce neanche a marcare Pinamonti in occasione del gol del vantaggio empolese. Giornata davvero da dimenticare per il terzino francese.

Meret 4

Se nel primo tempo riesce a reggere le incursioni avversarie, nella ripresa le cose peggiorano. Un vero e proprio regalo porterà al gol del 2-2 di Pinamonti. Un errore che peserà psicologicamente sul portiere tant’è che non riesce neanche ad arrivare sulla rete del 3-2. L’ex Spal continua a non dare sicurezza tra i pali.

Zanoli 5

Chi ha fatto meno danni è stato l’esterno sinistro. Finora ha sempre sostituito in maniera egregia Di Lorenzo ma oggi è stata una partita da dimenticare. Si fa ammonire su un fallo di Pinamonti e continua a soffrire. Spalletti lo toglie e fa entrare Malcuit ma la sua scelta si rivela totalmente sbagliata.

Migliore

Mertens 6,5

Nel naufragio azzurro, l’unica nota positiva è stata Mertens che ,per la prima volta, gioca al fianco a Osimhen dal primo minuto. Solo e sempre il belga riesce a togliere le castagne dal fuoco. La sua rete illude e l’attaccante dà anche una mano a centrocampo.