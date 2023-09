Voti e pagelle Bologna-Napoli 0-0: Osimhen sbaglia il rigore, pari a reti bianche al Dall’Ara

Voti e pagelle Bologna-Napoli 0-0: il Napoli realizza il secondo pareggio consecutivo

Il Napoli riparte da Bologna dopo la vittoria in Champions League. I rossoblu giocano davvero molto bene e da ambo le parti ci sono tante occasioni. La partita è in perfetto equilibrio con qualche guizzo di qua e di là e con un legno di Osimhen nei primissimi minuti del primo tempo.

Nella ripresa il Napoli è un po’ più propositivo ma il Bologna non si fa prendere alla sprovvista. In area, però, Osimhen viene atterrato da Calafiori. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Il nigeriano va dal dischetto ma sbaglia completamente. Serata nera per l’attaccante azzurro che se la prende anche con il proprio tecnico per la sotituzione.

Finisce 0-0 con il Napoli che continua a non vincere da tre partite. Ottimo pari, invece, per i rossoblu allenati da Thiago Motta.

Pagelle Bologna

Migliori

Skorupski 6

Il portiere rossoblu ci ha messo il guantone sul primo tentativo del Napoli quando Osimhen ha preso il palo. Ha salvato la sua squadra in diverse occasioni.

Ndoye 6

Una vera e propria scheggia. Con lui si concretizza lo scontro con Kvara. Il georgiano è costretto a commettere fallo, così come anche lo stesso calciatore.

Peggiori

Calafiori 4

Ha davvero rischiato con quel fallo ingenuo, poteva anche rischiare il rosso. Per sua fortuna, Osimhen non era in giornata. Continua la sua partita con grande lentezza.

Aebischer 5

Marcare Osimhen è sempre molto complesso così come anche Kvara. Si fa ammonire per un fallo nei confronti del georgiano e soffre l’intero reparto offensivo del Napoli.

Pagelle Napoli

Migliori

Zielinski 6

Finalmente si rivede anche il polacco con una prestazione importante. Parte da lui l’azione che ha portato al calcio di rigore. Sempre presente in fase di possesso e soprattutto sempre pronto nel pressing.

Anguissa 6

Ritorna anche il vero giocatore che ci si aspettava. La brutta prestazione di Braga è stata subito rivalutata con una buona partita. Fa alzare l’intero baricentro ma soprattutto i due sombreri in area sono stati di grande fattura.

Peggiori

Osimhen 5

Troppo nervosismo in campo: sbaglia il rigore e poi vomita parole nei confronti di Rudi Garcia. Un buon primo tempo, poi rovinato nella ripresa. Non ha la giusta concentrazione ed è emergenza gol.