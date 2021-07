Voti e pagelle Belgio-Italia 1-2: Insigne e Donnarumma show, male Immobile. De Bruyne fenomenale

L’Italia vola in semifinale dopo la bella vittoria per 2-1 contro il Belgio. Prima il gol di Barella poi quello di Insigne portano gli azzurri verso il prossimo step a Wembley. Un rigore, dubbio, segnato da Lukaku sembra riaprire la partita ma gli azzurri riescono a tenere testa. Martedì ci sarà la Spagna.

Obbiettivo raggiunto. L’Italia vola in semifinale dove incontrerà la Spagna di Luis Enrique che ha vinto ai rigori contro una grande Svizzera. Gli azzurri partono subito alla grande tanto che a sbloccare il match è un super gol di Barella che Courtois non poteva mai parare. Non è da meno il secondo gol di Insigne che sembra mettere in ipoteca la questione qualificazione.

Pochissimi secondi prima dell’intervallo, però, c’è un grande brivido per l’Italia. Di Lorenzo spinge leggermente Doku ed è rigore per il Belgio. L’Italia protesta ma per l’arbitro è rigore. Lukaku non sbaglia il colpo e i Diavoli Rossi dimezzano lo svantaggio. La partita, però, non cambierà di risultato ed esplode l’Allianz Arena di Monaco. Unica nota negativa è l’infortunio, molto grave, di Spinazzola. Per il giocatore della Roma probabile Europeo finito.

Pagelle Italia

Migliori

Donnarumma 7,5

Poco impegnato in queste quattro partite ma super protagonista contro il Belgio. Non riesce a parare il siluro di Lukaku ma il portierone azzurro salva l’Italia da diverse incursioni. Sicuramente il suo nome è tra i migliori della Nazionale. Due parate magnifiche su Lukaku ma soprattutto su De Bruyne. Nel secondo tempo il suo aiuto diventa preziosissimo.

Insigne 7,5

Questa volta sì, si può dire Lorenzo il Magnifico. Dopo la partita in sordina contro l’Austria, l’attaccante del Napoli fa vedere di che pasta è fatto. La sua specialità, il tiro a giro, questa volta è vincente. Lui sigla il momentaneo 2-0 ma non si ferma. Continua a creare tante occasioni, tutte smorzate da un attento Courtois. L’Insigne migliore dall’inizio della competizione.

Peggiori

Immobile 5

Ancora una volta il giocatore della Lazio a secco di gol. Il primo tempo crea qualche pericolo ma i suoi intenti sono sempre sterili. Nel secondo tempo le cose non migliorano di certo, tanto che Mancini decide di far entrare Belotti. Immobile deve ritrovare la giusta concentrazione e dimostrare tutto il suo potenziale come fatto nella Lazio.

Pagelle Belgio

Migliori

De Bruyne 7,5

Altro che infortunio, il giocatore del Manchester City è in ottima forma e oggi l’ha dimostrato alla grande. Come sempre è lui il pericolo costante del Belgio. Tutti i palloni insidiosi partono da lui. Si intendi a memoria con Lukaku e colleziona grandi tiri per i propri attaccanti.

