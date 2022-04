Voti e pagelle Atalanta-Napoli 1-3: tris degli azzurri contro la Dea

Voti e pagelle Atalanta-Napoli 1-3. Gli azzurri vincono a Bergamo con le reti di Insigne, Politano ed Elmas. L’Atalanta esce sconfitta e rischia il posto in Champions League.

Il ritorno dopo la sosta sorride al Napoli che vince, di carattere, contro l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ha sofferto gli affondi azzurri. A sbloccare il match è stato Insigne su rigore, successivamente Politano trova anche il raddoppio. La Dea non ci sta e riesce a riaprire la partita grazie ad un gol di De Roon.

Nel secondo tempo gli azzurri si sono difesi con solidità dagli attacchi nerazzurri con l’Atalanta che credeva al pareggio. Ma a dieci minuti dal termine arriva il gol di Elmas che certifica il 3-1 e la vittoria azzurra. Il Napoli attende il risultato del Milan di lunedì.

Atalanta-Napoli, trentunesima giornata Serie A 3-4-2022

Pagelle Atalanta

Migliore

De Roon 6,5

Il centrocampista nerazzurro riesce a trovare tantissimi palloni. Rende la vita difficile a Zielinski che non sempre si fa trovare pronto. Un vero e proprio cecchino quando insacca di testa e regala il gol che riapre momentaneamente la partita.

Peggiori

Koopmeiners 5

Non riesce mai del tutto ad entrare nel vivo del gioco. Doveva avere le redini del centrocampo ma, molto spesso, non si fa trovare pronto su determinati palloni. Soffre tantissimo le spizzate degli attaccanti azzurri.

Muriel 5

Con un’assenza pesante come quella del connazionale Zapata, spettava a lui comandare il reparto offensivo orobico ma, l’attaccante, è stato un fantasma in campo. Si è fatto vedere qualche volta solo nei primi minuti di gioco ma non produce mai niente di pericoloso. La sua fantasia è mancata completamente.

Malinovskyi 5

La prima occasione da gol dell’Atalanta è stata proprio la sua, con un colpo di testa che è uscito di poco fuori. Tuttavia, il calciatore ucraino scompare nella ripresa venendo poi sostituito, nel secondo tempo, da Boga.

Pagelle Napoli

Migliori

Zanoli 7

Buonissima la prima per il ragazzo della primavera azzurra. A lui spettava un compito difficile: sostituire Di Lorenzo infortunato. Il giovanissimo classe 2000 non ha per nulla sentito la pressione del match. La sua partita inizia benissimo con un assist al bacio che condurrà Mertens in area che poi verrà atterrato da Musso, concedendo il calcio di rigore. Con una calma faraonica recupera ogni pallone. Ottimo esordio.

Mario Rui 7

Partita da incorniciare per i terzini. Anche il portoghese ha giocato un’egregia partita. Per poco non riesce a segnare con un tiro di collo che costringe Musso a metterci il guantone. Riesce a chiudere in maniera esemplare Malinovskyi e Freuler. Anche Miranchuk si vede frenato dai suoi interventi.

Insigne 6,5

Quel rigore pesava come un macigno in uno stadio bollente come il Gewiss. Non si fa sopraffare dal fantasma dei rigori passati e riesce a segnare dagli undici metri. Partita di grande sacrificio anche in fase difensiva e si supera battendo la punizione che regala l’assist a Politano per il 2-0.

Peggiori

Anguissa 5,5

Unica nota stonata è stato proprio il camerunense. Totalmente in bambola nei minuti iniziali di gioco e rischia regalando qualche pallone vicino l’area difesa da Ospina. Nel corso della partita riesce a migliorare ma non garantisce la giusta fluidità a centrocampo.