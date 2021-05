Volleymercato, Scandicci annuncia Lippmann come nuovo opposto

La tedesca Louisa Lippmann sostituirà Stysiak a Scandicci. Per lei si tratta di un ritorno in Italia, e in Toscana, dopo aver militato nelle file del Bisonte.

Louisa Lippmann torna in Italia, precisamente a Scandicci, dove raccoglierà l’eredità di Magdalena Stysiak passata ieri a Monza. A darne l’annuncio è il club con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito:

Archiviati gli addii, confermate le cinque pedine per la prossima stagione, la Savino Del Bene Volley comunica il suo primo nuovo acquisto. L’Opposta per la prossima stagione sarà Louisa Lippmann”, si legge nella nota pubblicata dalle toscane.

Louisa Lippmann, fonte: sito ufficiale Savino del Bene

Lippmann torna in Italia con un bagaglio importante di esperienze accumulate all’estero. Ci torna da zarina di Russia, dopo aver conquistato il titolo con il Lokomotiv Kalingaard. Dopo essersi confrontata con il campionato cinese, tra le file dello Shanghai, ed essere tornata in Germania, dove aveva già vinto quattro Scudetti. Quest’anno agirà in diagonale con Ofelia Malinov, nel tentativo di rilanciare le ambizioni della Savino, che quest’anno è arrivata appena quinta in regular season e non è riuscita a sollevare alcun trofeo:

ono molto felice di tornare e poter giocare per l’anno prossimo per la Savino Del Bene Volley – le prime impressioni di Lippmann – La società è importante e molto conosciuta nel mondo ed è un onore giocare qua e tornare nel campionato italiano. E’ uno dei più difficili e tra i migliori al mondo, sicuramente il migliore in Europa. La Toscana poi… è splendida!”.

Scandicci aggiunge tanta esperienza dopo un addio importante come quello di Stysiak, e inizia ad organizzare il roster per il prossimo campionato. Barbolini potrà contare ancora una volta su un organico di prim’ordine, nella speranza che il campo dia riscontri migliori rispetto alla passata stagione.

Migliori Bookmakers AAMS