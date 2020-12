Volleymercato: Jovana Stevanovic resta a Busto fino a fine anno

Conferma importante per la UYBA volley Busto Arsizio. La squadra lombarda ha annunciato la permanenza di Jovana Stevanovic fino al termine della stagione.

La centrale serba, ex dI Casalmaggiore e Scandicci, é uno dei volti nuovi e piú positivi della squadra bustocca. Con lei al centro, Fenoglio aveva trovato il giusto mix di qualità ed esperienza per sopperire parzialmente alle partenze di Washington e Bonifacio.

Una conferma importante per una squadra che, al termine del girone d’andata, si trova sorprendentemente invischiata nella lotta per non retrocedere. Questo il comunicato ufficiale apparso sul profilo Facebook del team:

Insieme, fino alla fine! Jovana #Stevanovic conferma il suo contratto con la UYBA anche per la seconda parte della stagione! Super contenti! E voi?”.

Jovana Stevanovic, vista la sua grande esperienza internazionale, dovrà contribuire a risollevare le sorti di Busto nel girone di ritorno. Il suo bilancio finora, con 69 punti all’attivo, tra cui 23 muri e 5 ace, puó essere considerato un buon punto di partenza da cui ricominciare per migliorarsi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS