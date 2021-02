Volleymercato femminile: Monza tenta il colpaccio Mihajlovic?

Sono giorni febbrili in ottica volleymercato: le squadre italiane si stanno muovendo in anticipo per definire I roster della prossima stagione, che potrebbe impreziosire la nostra Serie A1 con nuove campionesse.

Tra queste, Brankica Mihajlovic che, stando agli ultimi “rumors” sarebbe finita nel mirino della Saugella Monza. L’attaccante serba ha alle spalle un curriculum di primo livello, con esperienze in tutti I maggiori campionato Europei, Sudamericani e asiatici. Tra Brasile, Cina, Giappone, Francia e Turchia, dove attualmente milita col Fenerbahce, ha messo in bacheca la bellezza di sette Scudetti e otto Coppe nazionali.

Con la Serbia, dominatrice assoluta dell’ultimo quadriennio, Mihajlovic ha vinto due ori europei, venendo premiata come migliore schiacciatrice, e uno mondiale. Allori cui si aggiinge l’argento olimpico conquistato a Rio 2016.

Si parla insomma dI un’autentica fuoriclasse, il cuo palmares parla da solo. Per completarlo le manca un trofeo internazionale a livello di club e Monza, già semifinalista in Coppa Cev, potrebbe darle le giuste garanzie. Mihajlovic andrebbe a sommarsi ad un reparto che conta già Orthmann e Mejiners.

La squadra di Gaspari, che sta per riconfermare Danesi al centro, é ambiziosa e punta ad interrompere la supremazia di Conegliano. Mihajlovic potrebbe essere il primo tassello utile per riuscirvi.

