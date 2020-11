Volley, Superlega maschile: quattro incontri rinviati e diretta RaiSport per gli altri due.

Settimana turbolenta quella della massima serie maschile di volley. Fino all’ottava giornata i problemi legati al Covid-19 sembravano un affare solo per la Sir Safety Conad Perugia. Gli umbri, infatti, hanno larga parte del roster positivo, a cui si è aggiunto per ultimo anche l’allenatore Vital Heynen. In tali condizioni si sono visti costretti a rimandare prima il match contro Milano e poi il big match contro Modena, valevole per la nona giornata di campionato.

Negli ultimi giorni, la notizia di quattro positivi anche nelle fila della Top Volley Cisterna ha portato al rinvio della partita contro la Cucine Lube Civitanova. I cucinieri devono quindi attendere prima di continuare la loro ottima stagione con attualmente 8 successi in altrettanti incontri disputati.

Non si giocherà nemmeno il match, in programma alla Candy Arena di Monza, tra la formazione brianzola della Vero Volley Monza e i romagnoli della Consar Ravenna, con dei casi positivi accertati tra i membri della seconda squadra.

L’ultima notizia negativa è arrivata questa mattina: anche l’incontro tra Trentino e Vibo Valentia si dovrà recuperare in futuro. Durante la settimana Trentino Volley aveva già annunciato la positività di uno dei suoi giocatori, Dick Kooy, e un membro dello staff. Alla lista dei contagiati si sono poi aggiunti anche il libero Rossini e la banda Sosa Sierra.

Nuova programmazione TV

In seguito alle notizie sopra riportate, la programmazione tv è cambiata. Gli unici due incontri che si disputeranno saranno quindi visibili entrambi in chiaro su RaiSport.

Kioene Padova – Allianz Milano 7 novembre, ore 18.15

NBV Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 8 novembre, ore 18.00

