Volley, Superlega maschile: Perugia da sola in vetta. Finalmente Callipo!

La terza giornata della Superlega di volley maschile regala una certezza e una grande sorpresa: la Sir Safety Conad Perugia batte 3-0 la Kioene Padova, trascinata da un super Leòn, 17 punti complessivi di cui quattro aces, e vola da sola in testa alla classifica a punteggio pieno. Subito a ruota la segue Civitanova, che col 3-0 a Trento, nel big match di giornata, si riscatta parzialmente del punto lasciato per strada domenica scorsa contro la Robur.

La grande notizia di giornata è però la vittoria della Tonno Callipo Vibo Valentia, “corsara” su un campo difficile come quello della Power Volley Monza, la quale era uscita sconfitta anche nel derby del turno precedente contro Milano. Rossard e compagni, sotto la guida di coach Baldovin, sono riusciti ad espugnare il campo avversario vincendo la gara in quattro set, con i parziali di 19-25; 25-23; 25-27; 20-25. Primi punti dunque per il sodalizio calabrese, premiato dopo aver espresso un ottimo gioco nelle prime due gare, e che lascia in fondo alla classifica, ancora ferma a quota zero, la Top Volley Cisterna, formazione di Latina sconfitta oggi in casa 1-3 da un’ottima Piacenza. Domani chiude il quadro della terza giornata la sfida tra la Rubor Costa Ravenna e la Leo Shoes Modena, con i ragazzi di Giani che cercheranno assolutamente i tre punti per non perdere contatto eccessivo con la vetta, dopo che l’esordio ha regalato ai gialloblu il boccone amaro della sconfitta con Monza.

Volley, Superlega maschile: i risultati della terza giornata

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0 (25-14, 26-24, 25-18)

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova 3- 0 (25-18, 25-14, 25-21)

Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (19-25, 25-23, 25-27, 20-25)

NBV Verona – Vero Volley Monza 3-1 (25-21, 22-25, 25-16, 25-23)

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25)

Volley, Superlega maschile: la classifica aggiornata dopo tre giornate

Squadra Partite giocate Vinte Perse Computo set 1 Sir 3 3 0 9:1 9 2 Lube 3 3 0 9:2 8 3 Power Volley 3 2 1 7:4 6 4 Verona 3 2 1 6:4 6 5 Gas Sales 3 2 1 7:5 6

6 Modena 2 1 1 4:3 3 7 Volley Milano 3 1 2 5:7 3 8 Trentino 3 1 2 3:6 3 9 Padova 3 1 2 3:6 3 10 Callipo 3 1 2 3:7 3 11 Porto Robur Costa 2 0 2 3:6 1 12 Top Volley 3 0 3 1:9 0 Classifica Superlega aggiornata alla terza giornata. Fonte; Google

