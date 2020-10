Volley, Superlega maschile: Milano – Perugia rinviata per Covid

Le notizie negative per la Sir Safety Conad Perugia non finiscono mai. Il capitano degli umbri, Aleksandar Atanasijević, si sta ancora riprendendo dall’infortunio al ginocchio e non è ancora sceso in campo. Nell’ultima partita, giocata contro Ravenna, la squadra di Heynen si è ritrovata senza altri 3 titolari: Solè e Ricci positivi al Covid-19 e Colaci con la febbre.

In settimana, oltre ai due centrali, altri tre giocatori sono risultati positivi al tampone. Secondo il protocollo con più di 3 membri positivi (per la Sir sono in totale cinque) la squadra non può scendere in campo. Di conseguenza il match contro l’Allianz Milano in programma il 31 ottobre 2020 è stato rinviata a data da destinarsi.

Nuova programmazione tv

La partita Milano-Perugia doveva essere trasmessa su RaiSport, ma dato che non si disputerà la Rai ha modificato la sua programmazione.

Il big match Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova è stato anticipato a sabato 31 ottobre e verrà trasmesso su RaiSport alle ore 18. Mentre domenica 1 novembre in diretta, stessa ora e stesso canale, ci sarà Gas Sales Bluenergy Piacenza – Kioene Padova.

