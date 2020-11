Volley, Superlega maschile: Itas Trentino ancora ferma. Patry va KO e Milano perde con Piacenza

Sembrava essere tornato il sereno in casa dell’Itas Trentino; durante la settimana Sosa Sierra, Kooy e Rossini, dopo l’esito negativo dei loro tamponi, si sono riaggregati al gruppo per preparare la gara del weekend. Nel giorno di oggi era previsto l’incontro Trentino-Modena, valido come recupero della 5a giornata di andata.

Ma l’incubo chiamato Corona Virus per Trentino è più presente che mai. Prima è risultato positivo il capitano Giannelli e dopo di lui anche il secondo alzatore Sperotto. La società stessa parla di un probabile cluster epidemico che ha portato al rinvio del Derby dell’A22.

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Milano torna sul taraflex dell’Allianz Cloud dopo 15 giorni di pausa. La squadra lombarda parte con il piede giusto ma poi crolla contro Piacenza nell’ultima giornata di andata. L’incontro termina 1 a 3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25) in favore degli emiliani.

L’opposto piacentino Grozer dimostra fin da subito la sua efficacia in attacco. La squadra meneghina risulta molto fallosa dalla linea dei nove metri ma tiene testa agli avversari. Sarà Polo con un primo tempo spostato e un muro a portare la Gas Sales in vantaggio. Milano sulla fine del primo set si affida al suo capitano che gli regala il punto del set-point, poi ci pensa Ishikawa a chiudere.

A inizio secondo parziale, Patry è costretto ad uscire dal campo per un infortunio all’inguine. Piacenza risponde con gli ace di Candellaro e Russell che mettono in crisi Ishikawa, a cui viene preferito Basic. Piazza cerca di cambiare le carte con l’entrata di Daldello e Mosca ma il divario di punti rimane troppo ampio.

I ragazzi di Bernardi continuano l’ottima prova al servizio anche nel terzo set, creando problemi alla ricezione avversaria e un gioco poco preciso di Sbertoli. I padroni di casa trovano la soluzione negli attacchi in pipe di Maar e si riportano sul -3 (19-21). Ma nulla si può contro l’opposto tedesco, il quale sta mostrando la sua miglior pallavolo.

Piazza cambia tutto per il quarto parziale: sceglie di giocare con tre bande in campo, con Basic nel ruolo di opposto. Sono i due centrali italiani di Piacenza, poco appariscenti ma molto efficaci in attacco, a trascinare Piacenza verso il successo. Sarà Grozer a siglare l’ultimo punto, chiudendo l’incontro con 21 punti a referto.

