Volley, Superlega maschile: i risultati della nona giornata

L’Allianz Milano ritrova un Patry in grandissima forma. La Kioene Padova lotta ma non può far nulla contro i 20 punti (con 3 ace e 1 muro) dell’opposto meneghino. Dopo un primo set vinto ai vantaggi, gli ospiti cedono. L’incontro all’Allianz Cloud termina 3-1 in favore dei padroni di casa.

Dopo la partita persa in casa, giocando senza alzatori titolari, l’Itas trentino si prende la rivincita sulla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e blinda il terzo posto in classifica. I calabresi devono fare i conti con l’assenza di Defalco e vengono sconfitti con il punteggio di 0-3 (13-25, 16-25, 20-25).

In modo netto si è conclusa anche la sfida tra Top Volley Cisterna e Cucine Lube Civitanova. I cucinieri rispettando il pronostico, guidati dal loro capitano Juantorena in poco più di 77 minuti di gioco travolgono i padroni di casa e ottengono una vittoria piena da tre punti.

Il big match di giornata se lo aggiudica la Sir Safety Conad Perugia. La Leo Shoes Modena comincia con il piede giusto, riesce a vincere il primo ma poi si arrende ai 27 punti di Leon. I ragazzi di coach Giani, con la seconda sconfitta consecutiva, vedono sempre più lontano l’obiettivo del quinto posto.

La sfida delle ore 19.30 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e NBV Verona si prospettava una battaglia ad armi pari. Saranno gli emiliani a spuntarla solo al quarto set, guidati dall’mvp di giornata Mousavi, il quale ha chiuso il match con 13 punti, 2 ace e 2 muri.

Ultima partita di giornata ma non meno importante è stata quella tra Consar Ravenna e Vero Volley Monza. I romagnoli cominciano il match nel modo migliore ma non riescono a concludere l’impresa e cadono sotto i colpi di Dzavoronok e compagni.

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 18-25, 21-25)

Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-23, 21-25, 18-25, 21-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 0-3 (13-25, 16-25, 20-25)

Allianz Milano-Kioene Padova 3-1 (26-28, 25-22, 25-17, 25-20)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-NBV Verona 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-20)

Consar Ravenna-Vero Volley Monza 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 15-25)

Superlega maschile: classifica aggiornata dopo la nona giornata di ritorno

Squadra PG V P Set Pt 1 Sir 20 17 3 54:16 52 2 Lube 20 18 2 55:20 49 3 Trentino 20 15 5 49:24 44 4 Callipo 20 12 8 41:34 34 5 Volley Milano 19 12 7 43:36 33

6 Gas Sales 20 11 9 37:38 32 7 Modena 20 9 11 36:38 28 8 Power Volley 19 9 10 37:40 26 9 Verona 19 7 12 32:41 22 10 Porto Robur Costa 19 4 15 26:47 16 11 Padova 20 3 17 22:53 13 12 Top Volley 20 1 19 13:58 5 Fonte: Google

