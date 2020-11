Volley, Serie A1 femminile: troppa Novara per Busto. Perugia sorprende Firenze

Ad inizio campionato avremmo pensato ad un match da vertice della classifica, e invece Busto Arsizio si è dovuta scontrare con lo strapotere di Novara nel match della “Unet E-work Arena”, tredicesimo turno di un campionato di Serie A1 volley femminile fin qui deludente per le bustocche.

Le ragazze di Fenoglio, in campo con la diagonale Mingardi-Poulter, le centrali Olivotto-Stevanovic, Gray e Gennari in banda, sono durate il tempo di un set, il primo, concluso ai vantaggi sul 27-29.

Poi è stato quasi un monologo Igor, capace di chiudere i due set successivi 16-25 e 15-25, conquistando nel terzo parziale un break sul 9-0.

Un’ottima prova per le piemontesi che martedì sono attese dal difficile confronto con Kazan in Champions. Brilla ancora una volta Micha Hancock, i cui turni alla battuta si sono rivelati mortiferi. Da rivedere ancora la condizione di Smarzek, in grado di incidere solo a tratti e spesso murata dalla difesa avversaria.

La polacca si è comunque confermata tra le migliori realizzatrici dell’incontro insieme a Bosetti (17) e a parimerito con Britt Herbots (quota 15).

Per Busto buone solo le prove di Gray (14) e Mingardi (8), limitatamente al primo set. Fenoglio ha attribuito le ragioni del momento negativo allo scarso stato di forma delle sue ragazze, ma ora la classifica è preoccupante e la dirigenza bustocca potrebbe decidere di non concedere più credito al coach.

Nell’altro match della serata la Perugia di Mazzanti è riuscita ad avere la meglio su una Firenze che sembrava lanciatissima dopo l’ultimo periodo scandito da due vittorie e una sconfitta al tie break contro Novara.

Alle umbre è bastata una super Ortolani (16 punti) e una solida prova della centrale Koolhaas per avere ragione delle “bisontine” in quattro set (26-24; 16-25; 29-27; 25-9) e lasciare la zona retrocessione, ora occupata da Brescia.

Volley Serie A1 femminile: la classifica aggiornata dopo 13 turni

Punti Partite Vinte Perse 3·0 3·1 2·3 1·3 0·3 Imoco Volley Conegliano 33 11 0 8 3 0 0 0 0 33 3 888 629 11 1.41 Igor Gorgonzola Novara 25 9 2 5 2 2 0 1 1 28 12 942 807 2.33 1.17 Saugella Monza 22 8 3 1 4 3 1 0 2 26 19 1014 972 1.37 1.04 Savino Del Bene Scandicci 21 7 3 2 3 2 2 0 1 25 16 899 891 1.56 1.01 Reale Mutua Fenera Chieri 15 5 2 3 1 1 1 0 1 17 9 602 557 1.89 1.08 Il Bisonte Firenze 14 5 7 2 1 2 1 5 1 22 26 1049 1056 0.85 0.99 Delta Despar Trentino 13 4 5 3 1 0 1 2 2 16 16 685 724 1 0.95 Vbc Èpiù Casalmaggiore 12 4 7 3 0 1 1 3 3 17 23 877 898 0.74 0.98 Bosca S.Bernardo Cuneo 10 4 5 1 1 2 0 3 2 15 20 787 842 0.75 0.93 Zanetti Bergamo 10 3 8 0 2 1 2 2 4 15 28 885 1011 0.54 0.88 Bartoccini Fortinfissi Perugia 8 3 7 0 2 1 0 3 4 12 25 795 868 0.48 0.92 Unet E-Work Busto Arsizio 8 2 7 1 1 0 2 2 3 12 22 744 796 0.55 0.93 Banca Valsabbina Millenium Brescia 7 1 10 0 1 0 4 1 5 12 31 848 964 0.39 0.88 Fonte: Lega Volley Femminile

