Volley, Serie A1 femminile: Scandicci e Monza agganciano l’Imoco

Volley, i risultati della sedicesima giornata di Serie A1 femminile: vittorie per Monza e Scandicci, che agganciano Conegliano.

Si è giocata nel weekend la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 volley femminile. Il big match tra Conegliano e Novara è stato rinviato a causa di diversi casi Covid all’interno dei due gruppi squadra.

Ne approfittano le formazioni di alta classifica, Monza e Scandicci, che agganciano momentaneamente le venete in testa alla classifica (pur con delle partite in più giocate).

La squadra di Gaspari batte 3-1 Bergamo (21-25; 25-18; 25-20; 25-19). Solita distribuzione magistrale di Orro, che manda ben cinque giocatrici in doppia cifra. Ottima prova di Van Hecke (18 punti al 33% di efficacia), così come di Gennari-Davyskiba (15 punti al 41% per entrambe) e della coppia centrale Danesi-Candi (20 punti in due).

Per parte sua, Scandicci batte solo al tie-break una Cuneo capace di metterla sotto 2-0 (16-25; 22-25; 25-21; 25-19; 15-9). Ai 21 punti di Kuznetsova, la migliore tra le piemontesi, rispondono i 22 punti di Antropova (4 muri e 3 aces), che trascina la squadra di Barbolini.

Viaggia veloce la Chieri di Bregoli, che mantiene il sesto posto grazie a un netto 3-0 rifilato alla Megabox (25-19; 25-18; 25-22). Grobelna, 18 punti col 53%, è la migliore marcatrice delle “collinari”.

Negli anticipi, vittorie anche per Firenze e Busto. La squadra di Bellano batte 3-1 Trento a domicilio (16-25; 27-29; 25-11; 22-25), grazie a una Nwakalor da 26 punti complessivi. La formazione di Musso supera col medesimo punteggio Perugia, andata in vantaggio nel primo set (25-19; 21-25; 18-25; 23-25). Gray (24 punti al 41%) e Mingardi (20 punti al 35%), spingono le “bustocche” verso il quarto posto.

In zona salvezza, guizzo di Roma che espugna il campo di Casalmaggiore (25-22; 29-31; 25-18; 19-25; 9-15), grazie a una Stigrot da 38 punti (53% di efficacia), che la allontanano dalla zona “calda” della classifica.

