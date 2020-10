Volley, Serie A1 femminile: Mazzanti é il nuovo coach di Perugia

La Bartoccini Fortinfissi Perugia pesca il “jolly” e nomina Davide Mazzanti nuovo allenatore al posto dell’esonerato Fabio Bovari.

Fartale a Bovari la sconfitta per 3-1 nel match salvezza contro Bergamo. Risultato che relega le umbre all’ultimo posto provvisorio in classifica.

Davide M,azzanti, nuovo tecnico di Perugia. Fonte: Wikipedia

Davide Mazzanti, attuale coach della Nazionale italiana femminile, ha cosí l’opportunità di tornare ad allenare, dopo quasi un anno e mezzo di inattività causa Covid, e prepararsi al meglio per le prossime Olimpiadi estive:

“Sarà sicuramente una sfida quella di prendere una squadra in corsa, che però ho colto perché credo che sia una bella squadra. – ha affermato ai canali ufficiali del club – Sarà per me una grande opportunità, perché arrivare alle Olimpiadi senza avere la possibilità di andare in panchina per un periodo così lungo, mi spaventava poiché sarebbe stato oltre un anno e mezzo dall’ultima volta, inoltre vedendo il momento, sarebbe stato difficile portare avanti anche qualche discorso da punto di vista della direzione tecnica. Mi è sembrata una grande opportunità, che ho voluto cogliere, non mi è mai capitato in carriera quindi sarà una situazione del tutto nuova”.

Mazzanti arriva in una Perugia ferita, ma con dell’ottimo materiale per rialzarsi.

Tanta esperienza al servizio del nuovo coach: dalla capitana Giulia Angeloni, alla cubana Carcaces, passando per la forte schiacciatrice Havelkova e l’opposto Ortolani.

Quest’ultima riabbraccia il marito dopo le esperienze a Bergamo, Casalmaggiore e Imoco, condite da tre Scudetti.

Mazzanti proverà a mettere a disposizione dell’obiettivo salvezza il suo palmares ricco di successi.

Oltre ai già citati tre titoli tricolore, il tecnico fanese ha conquistato un argento Mondiale nella rassegna iridata in Cina del 2018.

A coadiuvarlo in panchina ci sarà Andrea Giovi: perugino, ex libero della Nazionale con la quale conquistó un bronzo a Londra 2012.

Giovi si é giá “fatto le ossa” nell’Academy School Perugia (Serie B2), e ora dará il proprio contributo alla prima squadra.

