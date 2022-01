Volley, Serie A1 femminile: i risultati della 15^ giornata. Conegliano sempre in testa

Volley, Serie A1 femminile: i risultati del quindicesimo turno. Vittorie nette per Novara e Conegliano, che resta in vetta con tre punti sulle piemontesi.

Continua a comandare l’Imoco Volley Conegliano: il quindicesimo turno del campionato di Serie A1 volley femminile vede le ragazze di Daniele Santarelli tornare a vincere in casa contro Roma (25-16; 25-21; 25-17).

Top scorer, e migliore giocatrice del match con un 47% di rice positiva, è Loveth Omoruyi, autrice di 14 punti e trascinatrice della squadra nonostante la giovane età.

Dall’altra parte della rete non basta una sempre regolare Klimets, a segno con 12 punti. La squadra di Saja resta ancorata all’ultimo posto in classifica.

A caccia delle “Pantere” c’è sempre la Novara di Lavarini. Battuto Casalmaggiore (18-25; 20-25; 12-25). Daalderop, 16 punti e un buon 78% di efficacia in attacco, si dimostra valida alternativa ad Herbots.

In zona Europa, vincono sia Scandicci che Busto Arsizio: la squadra di Barbolini batte in rimonta Bergamo (25-23; 23-25; 19-25; 14-25). Ottime Lippmann e Pietrini, 20 e 19 punti a testa, con la squadra toscana che si mantiene in scia del terzo posto.

Busto batte agevolmente la Megabox Vallefoglia (25-16; 25-23; 25-19), grazie ai 21 punti, col 55% di efficacia, messi a referto da Camilla Mingardi.

Conquista due punti importanti in ottica salvezza la Cuneo di coach Pistola. Battuta la Delta Despar al tie-break (18-25; 25-19; 17-25; 25-19; 15-8). Degradi (20 punti), Gicquel (18) e Squarcini (20 punti dal centro, con tre aces e cinque muri), battono la squadra di Bertini, cui non bastano i 22 punti di Piani.

