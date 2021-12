Volley, Serie A1 femminile: 13^ giornata rinviata per Covid

Volley, rinviata causa Covid la tredicesima giornata di Serie A1 femminile. Svelati gli accoppiamenti per la Coppa Italia.

Il Covid-19 torna ad abbattersi sulla Serie A1 volley femminile: la Lega Pallavolo ha infatti annunciato il rinvio di tutta la tredicesima, e ultima, giornata del girone d’andata di regular season a causa dei tanti casi di positività che stanno investendo diversi gruppi squadra e dell’incremento dei contagi, dovuto al diffondersi della variante Omicron.

“Il Consiglio di Amministrazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile – si legge in una nota diffusa sul sito della Lega volley femminile– preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1, considerando che le norme di indizione Campionati prevedono che l’ultima giornata del girone sia svolta in contemporanea, in considerazione che 5 partite su 7 sono già state rinviate a data da destinarsi, sentite le società consorziate di Serie A1 ed evidenziata la necessità di tutelare al massimo il Campionato e le prossime finali di Coppa Italia previste il 5 e 6 gennaio a Roma, preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Dott. Giuseppe Manfredi, viene determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di Serie A1 della tredicesima giornata, in programma alle ore 18.15 di domenica 26 dicembre“.

Restano invece confermate le partite della serie cadetta, che si giocheranno sempre oggi pomeriggio.

Volley femminile, diramato il calendario della Coppa Italia

Chi teme di restare senza volley in queste feste, però, verrà rassicurato dalle imminenti gare di Coppa Italia, che si giocheranno a partire dal prossimo 30 dicembre.

Questi gli accoppiamenti decisi mediante classifica avulsa:

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

La “Final four”, con semifinali e finali, si disputerà a Roma (Palazzo dello Sport), tra il 5 e il 6 gennaio 2022.

Migliori Bookmakers AAMS