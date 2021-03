Volley, risultati Serie A1 femminile: Busto aggancia il quarto posto

Le ragazze di Musso battono 3-1 Casalmaggiore e agganciano Scandicci, attesa al big match con Monza domani pomeriggio. Nella Pool promozione di A2, Mondovì sconfigge 3-0 Cutrofiano.

Quindici vittorie consecutive. Un risultato positivo per chiudere la regular season dopo il passaggio alle semifinali di Champions. Meglio di così non poteva andare il sabato sera targato UYBA, che nel recupero della ventiduesima giornata di Serie A1 volley femminile sconfigge 3-1 Casalmaggiore al PalaRadi di Cremona, e aggancia momentaneamente il quarto posto in classifica occupato da Scandicci.

Busto Arsizio conferma così di essere una delle formazioni più in salute dell’intero panorama europeo. Trascinata dalla cannoniera Camilla Mingardi, 34 punti complessivi, la squadra di Musso vince in quattro set piuttosto tirati (25-22; 23-25; 25-20; 25-19), nei quali Casalmaggiore dimostra di essere formazione ostica sebbene priva della continuità necessaria per farle compiere un deciso salto di qualità. Tra le file delle casalasche ottima la prova di Rosamaria Montibeller autrice di 26 punti con una positività del 45%.

L’opposta verdeoro chiude la stagione con un totale di 408 punti messi a segno, che la rendono il secondo miglior attaccante del campionato alle spalle proprio di Mingardi, che conta a referto uno score di 424 punti. L’opposta verdeoro ha proposte da Monza e dal Brasile, ma fossimo nei panni della dirigenza “rosa” non ce la lasceremmo scappare. Intanto entrambe le formazioni si preparano ai playoff Scudetto, con Busto che grazie alla sconfitta di Scandicci domani potrebbe anche partire direttamente dai quarti di finale.

Nella Pool promozione di Serie A2, invece, la LPM Mondovì ha battuto con un netto 3-0 Cutrofiano (32-30; 25-20; 25-17). Le ragazze di Delmati hanno vinto grazie al contributo di Tanase e Taborelli, entrambe a referto con 13 punti. In virtù della classifica accumulata durante la regular season, la Mondovì si trova ora al primo posto del girone con 47 punti, tre in più dell’Acqua e Sapone Roma.

