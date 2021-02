Volley, risultati Champions League femminile: Busto domina il Rzeszòw e riapre la qualificazione

Busto Arsizio non si ferma più: con un secco 3-0 al Rzeszow conquista altri tre punti fondamentali nella Pool A della Champions League femminile di volley e si ripropone prepotentemente per un posto nei quarti di finale. Dopo due set sofferti, le ragazze di Musso passeggiano sui resti delle avversarie nel terzo parziale e chiudono la pratica dopo poco più di un’ora.

Assoluta protagonista del match l’americana Gray, decisiva con i suoi 22 punti complessivi. Dall’altra parte della rete, bene l’pposta Rasinska, che si è un po’ spenta nella fase decisiva dell’incontro.

Champions League volley femminile: il racconto di Busto Rzeszòw 3-0

Busto si presenta in campo con lo stesso sestetto che ha battuto Scandicci: diagonale Poulter Mingardi; le bande sono Gray e Gennari; al centro ci sono Olivotto e Stevanovic; il libero è Leonardi.

Le polacche si schierano con Rasinska-Kaczmar; in banda ci sono Lazic e l’ex Chieri Blagojevic; al centro la coppia Polanska-Stencel; libero è Przybyla.

Inizio gara difficoltoso per le ragazze di Musso, che subiscono l’ace di Stencel per il 2-3 e poi regalano il primo break della partita con l’errore di Olivotto in primo tempo (3-5).

La stessa Olivotto pareggia i conti dai nove metri, ma le polacche conducono il gioco trascinate dalle giocate di Rasinska e dalle fast di Stencel, che firma il 6-8.

Mingardi viene murata da Polanska (10-12), che poi colpisce in fast per il punto dell’11-13. Lazic capitalizza una buona ricostruzione della sua squadra consegnandole il massimo vantaggio (11-14), ma Busto non ci sta e, su uno dei rari errori di Rasinska, costretta a rinunciare alla parallela, trova il punto del pari (15-15).

Un errore in attacco di Gray fa scappare di nuovo il Rzeszow (16-18), che però viene ripresa dalla stessa schiacciatrice statunitense con un buon mani-out (18-19) e un ace dai nove metri (20-20).

Una diagonale di Mingardi regala a Busto il primo sorpasso (22-21), poi l’ex Brescia mette le cose in chiaro con una grande “pipe” (23-21).

Un errore di Rasinska, out con la parallela, chiude il set sul 25-23.

Il secondo set si apre con una Alexa Gray sugli scudi, brava ad attaccare la parallela del 4-2. Le polacche si tengono in partita con la diagonale di Lazic (4-4) e l’ace di Rasinska (4-5).

Gray risponde alla classe ’98 sempre dalla battuta (6-5), poi Grabka riporta avanti le sue con un mani out (7-8), e Kaczman scava un altro piccolo solco con l’ace dell’8-10.

Busto approfitta di qualche errore delle avversarie per tornare in vantaggio: la parallela in rete di Rasinska vale il 14-13, poi Gray torna a picchiare dai nove metri (15-13).

Grabka si carica sulle spalle il peso dell’attacco e, con un mani out, firma il nuovo pareggio del Rzeszow (16-16).

Il set prosegue così in sostanzaiale equilibrio, finché Mingardi non piazza l’ace del 21-19. Proprio l’opposta firma un paio d’attacchi in diagonale che fissano il punteggio sul 23-21.

Un errore in battuta regala a Busto il set point sul 24-22. Set point che Stevanovic lucra immediatamente, respingendo la “pipe” di Grabka con le manone a muro.

Nel terzo parziale Busto ha vita più facile, anche perché l’avversario, che non ha più molto da chiedere al girone, cala d’intensità.

Dopo una prima fase di punto a punto, un errore di Polanska su una fast, preceduto da una grande difesa coi piedi di Mingardi, vale a Busto il punto dell’8-6.

Il Rzeszow prova a rimanere nel match murando Gray (9-9), ma poi sbaglia tanto in attacco, sia con Lazic che con Gray, regalando a Busto un buon distacco che Gray, ancora dai nove metri, ha solo il dovere di rifinire (15-10).

Col massimo vantagio in tasca Busto ha strada spianata davanti, e si porta sul 20-13 con un mani out di Gray. Nel finale di set Mingardi torna a spingere in diagonale (22-15), mentre un errore di Rasinska, vistosamente in calo, regala a Busto il match point (24-15).

Stencel annulla il primo dai nove metri, ma la sua squadra non può nulla sull’ennesima, imprendibile diagonale di Camilla Mingardi, che chiude il set (25-17) e regala tre punti preziosi per Busto in ottica qualificazione, in attesa nel match di stasera tra Scandicci e Schweriner, con Musso che confida in un favore del collega Barbolini, vittoria netta o al tie-break, per potersi giocare il posto tra le migliori seconde nello scontro diretto di domani.

Tanto dipende anche dalla Dinamo Mosca, impegnata nella Pool D e attualmente a quota 9, che domani se la vedrà con le forti turche dell’Eczacibasi. Se Boskovic e compagne, come prevedibile, batteranno le russe, le bustocche dovrebbero farcela per miglior differenza set.

CEV Champions League femminile: le classifiche aggiornate

Rank Team Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pts Won Lost Ratio Won Lost Ratio 1 Savino Del Bene SCANDICCI 4 3 1 1 1 1 1 0 0 9 11 6 1.833 362 348 1.040 2 SSC Palmberg SCHWERIN 4 3 1 1 1 1 0 1 0 8 10 6 1.667 372 334 1.114 3 Unet e-work BUSTO ARSIZIO 5 3 2 1 0 2 1 0 1 8 11 10 1.100 448 434 1.032 4 Developres SkyRes RZESZÓW 5 0 5 0 0 0 2 1 2 2 5 15 .333 402 468 .859 Pool A

Rank Team Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pts Won Lost Ratio Won Lost Ratio 1 A. Carraro Imoco CONEGLIANO 6 6 0 5 1 0 0 0 0 18 18 1 18.000 473 337 1.404 2 Fenerbahçe Opet ISTANBUL 6 4 2 3 1 0 0 1 1 12 13 7 1.857 455 412 1.104 3 VB NANTES 6 2 4 1 1 0 0 0 4 6 6 13 .462 389 447 .870 4 Calcit Volley KAMNIK 6 0 6 0 0 0 0 2 4 0 2 18 .111 372 493 .755 Pool B

Rank Team Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pts Won Lost Ratio Won Lost Ratio 1 VakifBank ISTANBUL 5 5 0 4 1 0 0 0 0 15 15 1 15.000 398 280 1.421 2 ASPTT MULHOUSE VB 5 2 3 1 1 0 0 0 3 6 6 10 .600 333 366 .910 3 ŁKS Commercecon ŁÓDŹ 4 2 2 1 0 1 0 0 2 5 6 8 .750 302 308 .981 4 VC Maritza PLOVDIV 4 0 4 0 0 0 1 2 1 1 4 12 .333 296 375 .789 Pool C

Rank Team Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pts Won Lost Ratio Won Lost Ratio 1 Eczacibasi VitrA ISTANBUL 5 5 0 3 0 2 0 0 0 13 15 4 3.750 450 369 1.220 2 Dinamo MOSCOW 5 3 2 2 0 1 1 0 1 9 11 8 1.375 411 411 1.000 3 Allianz MTV STUTTGART 5 1 4 0 0 1 2 0 2 4 7 14 .500 428 477 .897 4 Lokomotiv KALININGRAD Region 5 1 4 1 0 0 1 0 3 4 5 12 .417 363 395 .919 Pool D

Rank Team Total Won Lost 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pts Won Lost Ratio Won Lost Ratio 1 Igor Gorgonzola NOVARA 5 5 0 2 2 1 0 0 0 14 15 4 3.750 460 385 1.195 2 Grupa Azoty Chemik POLICE 4 3 1 3 0 0 1 0 0 10 11 3 3.667 328 277 1.184 3 Dinamo-Ak Bars KAZAN 4 1 3 1 0 0 0 1 2 3 4 9 .444 285 307 .928 4 VK UP OLOMOUC 5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 1 15 .067 295 399 .739 Pool E, fonte: sito uffficiale CEV

