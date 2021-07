Volley, Mondiali Under 20 femminili: l’Italia liquida 3-0 la Serbia

Altra affermazione netta delle ragazze di Bellano nei Mondiali Under 20 di volley femminile . L’Italia, già qualificata alle semifinali, se la vedrà contro la Russia.

Non conosce limiti l’Italia Under 20 di Massimo Bellano: ai Mondiali di categoria, in Belgio e Olanda, la nostra nazionale ha battuto le pari età della Serbia con un secco 3-0 (25-23: 25-18; 25-22). Bellano ha avuto modo di approcciare in maniera più tranquilla l’incontro visto che l’obiettivo semifinali era stato raggiunto già ieri, in occasione del match contro la Polonia.

Ciononostante, le “azzurrine” non si sono distratte e hanno blindato il primo posto in classifica che permetterà loro di affrontare in semifinale la Russia, oggi vittoriosa sul Brasile con un netto 3-0. In grande evidenza Beatrice Gardini, autrice di 13 punti, così come Julia Ituma, che di palloni a terra ne ha messi 11.

“Una vittoria che ci rende felici – ha commentato la capitana Gaia Guiducci, palleggiatrice di Perugia – Siamo contente del risultato finale e proiettate già verso la prossima sfida a Rotterdam”. Lì dove ad attenderle ci sarà una Russia che, come spesso le accade a livello giovanile, fa del fisico una delle sue armi migliori. Alle nostre ragazze mancano due soli passi per laurearsi campionesse del mondo. Un altro risultato fantastico per un’estate che ci vede gioire a più latitudini.

